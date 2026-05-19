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AMD蘇姿丰：資料中心裡CPU與GPU⽐例將變成1比1

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
AMD董事會主席蘇姿丰，19日在上海舉辦的AMD AI開發者日活動上表示，當前正進入「CPU+GPU」時代，傳統資料中心裡CPU與GPU⽐例是1比4，到2026年CPU與GPU⽐例將變成1比1。第一財經日報
AMD董事會主席蘇姿丰，19日在上海舉辦的AMD AI開發者日活動上表示，當前正進入「CPU+GPU」時代，傳統資料中心裡CPU與GPU⽐例是1比4，到2026年CPU與GPU⽐例將變成1比1。第一財經日報

AMD董事會主席蘇姿丰19日在上海舉辦的AMD AI開發者日活動上表示，AI當前正處於轉捩點。當前正進入「CPU+GPU」時代，傳統資料中心裡CPU與GPU⽐例是1比4，到2026年CPU與GPU⽐例將變成1比1。

蘇姿丰指出，推理與智慧體（AI Agent，AI代理）的發展帶來計算需求的轉變， AI將無處不在，AI會運⾏在每⼀台設備上，所需的性能必須能夠向上擴展與向下相容。預計未來五年（到2030年）將有50億⼈每⽇使⽤AI。

第一財經日報報導，演講中，蘇姿丰談到AMD對大中華區的承諾時表示，AMD在北京、上海、深圳和台北的研發中心有超過4000名工程師，AMD EPYC處理器已在支持大陸龍頭雲服務的700多個雲實例，該公司還與超100家軟體提供商、初創公司和大學有生態合作關係。

蘇姿丰對AI發展趨勢進行了預判。她表示，2020年，全球活躍AI用戶大約100萬人，2025年達到10億人以上，2030年預計達到50億人，也就是未來5年將會有50億人每日使用AI。

「AI正處在轉捩點。」蘇姿丰表示，推理和Agent需求增長，計算需求轉變催生了CPU的新定位，AI在企業端的部署則從試點專案逐漸轉變為大規模部署，AI開始運行在每一台設備上，變得無處不在。

她談到，隨著AI Agent廣泛使用，AI進入「CPU+GPU」的時代。2022年至2025年，主要節點中的CPU、GPU比例可能是1比4，現在已經在向比1的比例演進。AMD今年將致力於加速發展勢頭，包括擴展計算技術領導力、擴展資料中心領導力等。

本月早些時候，蘇姿丰也在財報電話會中釋放對CPU擴大使用的信心。她表示，隨著AI應用擴大，需要更多CPU來支持AI推理。過去幾個月，AMD看到每個主要的雲廠商和企業客戶對CPU的需求都顯著增長了。AMD的增長軌跡也發生了明顯的轉折，包括業務發生了結構性轉變，該公司已連續四個季度實現了創紀錄的伺服器CPU收入。

另外，蘇姿丰談及，目前最讓她興奮的事情之一，就是開源AI社區正在湧現出大量創新，且這個生態越來越全球化。

整體來看，蘇姿丰判斷AI時代仍處於非常早期的階段，真正精彩的部分其實還在後面。

蘇姿丰 AMD 上海

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