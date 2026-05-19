大陸記憶體廠獲利大爆發 長鑫科技估上半年狂賺2,610億

大陸記憶體行業當前的盈利水準有多誇張，正在衝刺科創板上市的國產記憶體一哥長鑫科技，僅用了半年時間，就從之前累計巨虧百億的狀態，轉身實現半年度狂賺近人民幣580億（新台幣2610億元）的業績，行情爆發力堪稱炸裂。

快科技報導，長鑫科技日前更新招股說明書。預計上半年營收落在人民幣1100億至1200億元區間，年增612%至677%，淨利潤為人民幣520億至580億元（新台幣2340億元到2610億元），僅用半年時間就抹平此前累計人民幣366.5億元的未彌補虧損，實現全面盈利。

今年第1季，該公司單季度營收人民幣508億元，單日淨利潤接近人民幣4億元（新台幣18億元）。作為大陸唯一實現DRAM大規模量產的原廠，本次科創板發行擬募資人民幣295億元（新台1328億元），募資額將位列近年科創板IPO融資額第二位，創下近年大陸國產半導體核心製造企業上市融資新紀錄。

截至2025年底，長鑫科技的累計未彌補虧損為人民幣366.5億元。這代表在這波記憶體的歷史級上行行情推動下，長鑫科技僅用半年時間，就直接抹平了自成立以來所有的累計虧損，快速實現全面盈利。

招股書相關內容提及，2026年1到3月，受全球算力需求持續爆發、全球主要存儲廠商主動調配產能控量等多重因素影響，全球DRAM產品出現明顯供不應求狀態，價格從2025年下半年開始就進入持續大幅上漲通道。

同時隨著長鑫科技產銷規模持續擴張、產品結構不斷向高附加值產品優化，公司營業收入隨之進入高速增長階段。今年第1季，長鑫科技單季度營收人民幣508億元，年增719%，淨利潤達到人民幣330億元。

當季長鑫科技歸屬母公司所有者的淨利潤為人民幣247億元，扣非後歸母淨利潤為人民幣263億元，換算下來單日淨利潤接近人民幣4億元，盈利增速遠超行業此前的普遍預期。

公開資料顯示，長鑫科技是大陸唯一實現DRAM大規模量產的原廠，全球市占排在三星、海力士、美光之後，是全球第四大DRAM核心供應商。目前公司擁有3座12吋晶圓廠，月產能接近20萬片，在大陸DRAM市場的本土供給市占接近100%。

根據招股書披露，長鑫科技本次科創板發行擬募資人民幣295億元，資金將投向三個核心項目，分別是記憶體晶圓製造量產線技術升級改造項目投入人民幣75億元，DRAM記憶體技術升級項目投入人民幣180億元，動態隨機存取記憶體前瞻技術研究與開發項目投入人民幣90億元，三個項目總投資額為人民幣345億元。

如果這一上市募資計畫順利落地，長鑫科技人民幣295億元的募資額，將位列近年科創板IPO融資額的第二位，排在首位的是2020年登陸科創板的晶圓代工龍頭中芯國際，當時募資總額達到人民幣532億元，長鑫的融資規模也將直接創下近年國產半導體核心製造企業上市融資的新紀錄。