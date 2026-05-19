大陸記憶體巨頭衝刺IPO 長江存儲啟動上市輔導

大陸證監會官網顯示，國產記憶體巨頭長江存儲，啟動上市輔導，輔導機構為中信證券、中信建投證券。路透先前報導，長江存儲計畫最快於2026年6月中旬遞交科創板IPO申請材料。公司估值約為人民幣1600億元到3000億元（新台幣7200億元到1.4兆元）。

根據上市輔導備案報告顯示，長江存儲成立於2016年12月21日，註冊資本約人民幣178.2億元，法定代表人為陳南翔。股權關係方面，公司無控股股東，第一大股東湖北長晟發展有限責任公司直接持有公司26.5%股份。

公開資料顯示，長江存儲是大陸唯一具備3D NAND快閃記憶體晶片完整產業鏈能力的IDM（設計製造一體化）企業。自主研發的Xtacking堆疊技術已實現232層及以上快閃記憶體量產，性能比肩國際主流產品。

據市場研究機構數據，2025年第3季全球NAND快閃記憶體市占已達約13%，穩居全球第一梯隊。

受益於AI驅動下的數據中心需求爆發，長江存儲2026年第1季營收突破人民幣200億元，年增100%。

在胡潤研究院發布的「2025 全球獨角獸榜」中，長江存儲以人民幣1600億元估值首次入圍，位列大陸十大獨角獸第9、全球第21，成為半導體行業估值最高的新晉獨角獸。

截至今年年初，該公司擁有專利申請超過1.2萬項、國際專利超過5800 項。

界面新聞4月報導，產業鏈人士透露，因龐大記憶體訂單晶片湧入，長江存儲正以最快速度擴展產能。長江存儲在今年第1季收入已超過人民幣200億元，與去年同期相比翻倍增長，NAND晶片產量已超過全球市場的10%市占，逼近全球第三。

另據長江日報援引專案負責人介紹，長江存儲三期專案計畫今年建成投產，作為武漢積體電路產業第三個人民幣千億級專案，將帶動上下游200家企業聚集。