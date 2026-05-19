中國經濟持續疲弱 民眾借貸需求30年來首見萎縮

中國經濟持續疲弱，民眾不願貸款消費。中國國家金融與發展實驗室的報告指出，今年第1季中國家庭及個人債務增速為負0.4%，是自1995年第3季以來首次出現負成長。即使近期中國房地產市場出現「小陽春」的跡象，房貸仍然是負成長。

中國媒體第一財經17日刊文，據中國國家金融與發展實驗室（NIFD）發布的「2026年一季度（第1季）宏觀槓桿率報告」顯示，第1季中國家庭與個人負債增幅為負0.4%，是自1995年第3季以來首次出現負成長。

其中，預計房貸增幅從2025年底的負1.8%降至負2.6%，是自2023年第2季起連續12個季度負成長。消費性貸款（不包括房貸）增速從2025年末的0.7%降至負1.2%，首次出現負成長。經營性貸款增幅為3.7%，較2025年末下降0.3個百分點。

文章又指，2026年以來中國房地產市場穩步改善，4月延續第1季回暖態勢，30個大中城市商品房成交面積年增3.3%，結束此前連續回落的態勢。不過，房市成交與民眾信貸數據成強烈反差。

據中國央行數據顯示，4月人民幣貸款淨減少100億元，罕見出現負值，主要是因為民眾的借貸減少。4月民眾貸款減少人民幣7869億元，不論是短、中、長期貸款都減少，即消費貸、房貸需求全面收縮，這反映民眾不僅大幅減少新借貸的需求，更傾向於提前償還舊債。

文章表示，民眾對收入與就業的前景預期欠佳，加上季節性需求回落，導致4月信貸明顯下降。中國首席經濟學家論壇理事長連平表示，4月中國家庭及個人信貸大幅減少，消費貸款、車貸、房貸等銀行貸款總量下降規模大於去年同期。全國房價仍未有回升跡象，居民購房需求低迷，按揭貸款增量不足，拖累了信貸成長。

另有專家認為，不少中國民眾由以往「加槓桿」的習慣變成「去槓桿」，購房自有資金占比大幅提升，導致房貸減少。