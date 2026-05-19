蘇姿丰現身上海 預言未來5年全球將有50億人每天用AI

AMD 董事會主席蘇姿丰19日出席「2026 AMD AI 開發者日」演講時，談到AMD在大中華區的進展和規劃，並預測2030年全球將有50億人每日使用AI。

IT之家報導，蘇姿丰談到AMD對大中華區的承諾，表示AMD在大中華區的主要研發中心擁有超4,000名工程師，且在北京、上海、深圳、台北布局了AI卓越中心。

蘇姿丰預測，未來五年將有50億人每日使用AI。而AI目前正處於轉捩點，AMD今年將加速AI發展勢頭。

實際上，蘇姿丰在2025年11月的金融分析師日上就已透露了更宏大的目標：未來三到五年內，AMD數據中心業務年均增長率將超過60%，推動該業務年營收邁向1,000億美元，並在戰略時間框架內實現年度每股收益超過20美元。

新華社報導，蘇姿丰18日在北京在與中國貿促會會長任鴻斌的交談中表示，算力已經成為AMD開展業務的關鍵，AMD十分有幸能與大陸各大合作夥伴在這一領域保持穩固良好的合作關係。「我始終期待雙方能夠持續深化合作、拓展更多領域。」

根據Mercury Research發布的2026年第1季研究報告，AMD在伺服器市場的收入市占已達到創紀錄的46.2%，而去年同期這一數字為39.5%。

將收入市占與出貨量份額結合來看，更能反映真實競爭力，同一報告顯示，2026年第1季第一季度，AMD在數據中心CPU市場的出貨量市占為33.2%。