北京西單商圈地標老佛爺百貨 5月底歇業

法國高級百貨品牌老佛爺百貨（Galeries Lafayette）近日宣布，其位於北京的門市將於5月27日結束營業。這是繼2025年重慶門市關閉後，這家海外高級百貨品牌再度縮減在中國的實體版圖，目前僅保留上海與深圳兩間門市。

據中國媒體中新社、界面新聞等媒體報導，老佛爺百貨14日宣布，北京門市將於27日正式結束營業。對於會員權益，公告指出北京閉店後，顧客仍可前往中國其他門市（如上海陸家嘴中心店、深圳深業上城店等）繼續享有完整會員權益，會員帳戶內已累積的積分將依原有效期保留，亦可洽客服辦理退卡。

老佛爺百貨1997年首次進駐北京王府井商圈，但因多種原因僅運營一年便倉促撤店。2013年，其選定北京西單商圈重新歸來，開啟第2輪市場探索，門市面積約4.8萬平方公尺，進駐品牌逾300個，一度成為北京商圈標誌性高端百貨。

之後品牌歷經多次布局，2019年開設上海陸家嘴門市，2022年及2023年相繼開設深圳、重慶門店，巔峰時期在中國擁有4家實體門市。

不過，近年老佛爺在中國經營持續承受壓力。重慶門市於2025年3月31日正式關閉，該店於2023年9月28日作為重慶印象城主力店開業，經營時間僅約一年半。

中新社報導表示，現在老佛爺內部許多店家貼出「閉店清倉、低至五折」等字樣，吸引不少消費者前往選購。有一家歐洲服裝品牌的店員說，店內很少做如此大力度的折扣活動，這幾天來購物的消費者非常多，有老客戶，也有因折扣而來的新顧客。

許多北京市民知道門市關店的消息後，紛紛前往「打卡」留念。一名2000年以後出生的王姓消費者表示，他時常到週邊的西單大悅城與漢光百貨，16日是他第一次前往逛老佛爺，「這幾天社交平台上這個商場的熱度很高，出於好奇來看下。」

有業者分析指出，老佛爺所在的西單商圈近年逐漸朝向「年輕化、平價化」，吸引的消費族群以遊客與學生為主。