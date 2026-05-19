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恒大清算案香港開庭 PwC遭天價索賠逾2500億元

聯合報／ 大陸中心／即時報導
普華永道（PwC）因財務造假，遭中國恒大清盤人索賠人民幣570億元。路透
普華永道（PwC）因財務造假，遭中國恒大清盤人索賠人民幣570億元。路透

中國恒大清盤人控訴普華永道（PwC）涉中國恒大2019及2020財政年度財務造假案，5月18日在香港高等法院開庭。恒大清盤人向PwC香港（羅兵咸永道）、普華永道中天、普華永道國際三方共計索賠人民幣570億元（約合新台幣2,565億元），使此案成為香港法庭有史以來規模最大的企業索賠案之一。

據財新網報導，18日庭訊逾6小時，雙方律師聚焦於普華永道國際（PwC International）在此案中的角色。其中，被告一方試圖將普華永道國際從被告名單中剔除，向法院尋求駁回恒大清盤人對其的索賠。

據法庭上披露，恒大清盤人曾就普華永道涉恒大材務造假一事，兩度向法院提出入稟狀。2024年第一次入稟狀中，僅向羅兵咸永道及普華永道中天索償；2025年第二度入稟，將普華永道國際列為第三被告。

報導稱，長期以來，羅兵咸永道負責中國恒大等多家恒大系港股上市公司的財務查核工作，普華永道中天會計師事務所主要承擔恒大在中國大陸地產業務主體恒大地產集團有限公司的審計。普華永道國際一般理解為全球總公司。

財新網指出，恒大清盤人所要求的人民幣570億元總索償金額，無論是否覆蓋普華永道國際，為最高上限金額。其中，第二度入稟，單獨涉及普華永道國際的索償金額為人民幣380億元。值得一提的是，這不意味著若普華永道國際被法庭裁抉剔除被告名單，索償金額直接減為190億元。

據香港證監會信息，中國恒大於2019及2020財年的經審核年度營收，分別被誇大了2,139億元、3,502億元，誇大幅度依次達44.79%、69.03%。

財新網表示，普華永道涉恒大項目的合夥人，甚至牽涉到刑事責任，正接受調查。普華永道涉中國恒大審計的這場史無前例的追責風暴，餘波仍在持續擴散。

恒大 香港 人民幣

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