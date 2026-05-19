何立峰會見蘇姿丰 稱歡迎跨國公司到中國發展

中國國務院副總理何立峰18日下午在北京人民大會堂會見美國超微（AMD）執行長蘇姿丰。何立峰表示，中美元首在北京舉行重要會晤，達成一系列重要共識，歡迎包括超微半導體公司在內的跨國公司把握中國發展機遇，深化互利合作。

據新華社報導，蘇姿丰積極評價中美元首會晤成果，表示願繼續拓展在中國業務，持續擴大在中國投資。

何立峰表示，上週中美兩國元首在北京舉行重要會晤，達成一系列重要共識。在兩國元首戰略引領下，兩國經貿團隊達成整體平衡積極的成果，這將為下一步的中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。歡迎包括超微在內的跨國公司把握中國發展機遇，深化互利合作。

美國總統川普13至15日訪問中國，並於14日與中國國家主席習近平會面。

今年3月，白宮宣布，川普計劃任命Meta執行長祖克柏、甲骨文創辦人艾里森、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等人加入一個對人工智慧政策和其他議題提出建言的顧問委員會。