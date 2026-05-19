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APEC第二次高官會在滬舉行 陸籲建設開放可預期多邊經貿秩序

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
2026年APEC第二次資深官員會18日在上海開幕，大陸外交部副部長馬朝旭在會上發表演說。 （美聯社）
2026年APEC第二次資深官員會18日在上海開幕，大陸外交部副部長馬朝旭在會上發表演說。 （美聯社）

大陸外交部副部長馬朝旭18日在亞太經濟合作組織（APEC）第二次資深官員會議上，重申構建亞太共同體，並呼籲成員國積極探索亞太自貿區實現路徑，建設開放、可預期的區域和多邊經貿秩序。

繼年初廣州之後，APEC第二次高官會5月18日至19日在上海舉行，大陸外交部副部長馬朝旭18日出席開幕式並致辭。APEC高官會是為領導人會議鋪墊和準備成果的主要管道。今年APEC領導人非正式會議將於11月在深圳舉行。

大陸外交部官網發布，馬朝旭發言時表示，當前國際形勢變亂交織，單邊主義、保護主義抬頭，地緣衝突影響外溢，能源糧食危機愈演愈烈，給全球經濟增長蒙上陰影。

他提到，亞太地區克服外部風險挑戰，保持較快的發展勢頭，作為全球經濟增長引擎的地位更加凸顯。

馬朝旭指出，大陸正積極籌備領導人會議成果，展望實現亞太共同體目標的路線圖，圍繞貿易、聯通、創新、發展打造具體成果，搭建APEC成員集體行動的合作框架。

圍繞貿易，他建議積極探索亞太自貿區實現路徑，同時繼續支持以規則為基礎的多邊貿易體制，建設開放、可預期的區域和多邊經貿秩序。

在其他三個領域，馬朝旭呼籲提升APEC互聯互通的水準，培育數位化、智慧化增長新動力，以合作促進民生福祉。

他提到，中方將於7月在成都主辦APEC數位周系列活動，後續還將主辦數位經濟和人工智慧政策對話會，並考慮在資料促進增長、數位技術賦能、開放創新生態等方面打造一系列務實倡議或平台。

馬朝旭說，接下來各領域的專業部長會議將陸續召開，大陸正在相關領域籌備一批務實成果，涉及能源安全普及、糧食韌性、中小企業發展、人力資源開發、反腐敗合作、青年交流、健康、老齡化等。

大陸外交部發言人日前介紹，第2次高官會預計有來自APEC各成員國、秘書處、觀察員等超過1,000名代表與會。

今年是大陸第三次，也是時隔12年再次擔任APEC東道主，前兩次分別於2001年在上海、2014年在北京舉行。今年APEC貿易部長會議將於22日至23日在蘇州舉行。

亞太 外交部 APEC

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