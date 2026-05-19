長光全新遙感衛星出廠

長光衛星技術股份有限公司（下稱「長光衛星」）八顆全新遙感衛星十七日在長春出廠。這批衛星覆蓋文物保護、地質災害防治、自然資源管理與監測、數字農業等多個實用領域，標誌著中國商業遙感衛星技術持續下沉實體經濟，產業應用版圖不斷拓寬。

中新社報導，長光衛星是中國首家商業遙感衛星運營企業，累計將一五二顆衛星成功送入太空，建成全球最大的亞米級商業遙感衛星星座，綜合觀測與服務能力位居行業前列。

本次集中出廠的八顆衛星品類豐富、定位精準，包含「文物○一星」「彩雲光學○一星」「安鐵○三星」「利川紅」及「吉星」高分○七C○四星等，多數衛星由企業聯合各地政府部門、專業行業機構共同研發定製，精準對接細分領域實際發展需求。

專項應用衛星各有側重，其中「文物○一星」由長光衛星與中國國家文物局聯合研製，計劃通過遙感監測提升文物保護和監管的信息化水平；「彩雲光學○一星」由長光衛星與雲南地礦集團聯合研製，將服務地質災害防治與自然資源監測，並探索跨境遙感與低空經濟等新業態。

農業產業數字化賽道同樣成果顯著。「安鐵○三星」定向服務福建茶產業發展，通過高分辨率遙感數據支持茶園監測和種植管理，推動傳統茶產業向數字化、精細化方向升級；「利川紅」則立足湖北利川的生態資源監管與特色產業發展需求，提升區域自然資源管理和生態環境治理能力。

長光衛星相關負責人介紹，現階段企業遙感數據與技術服務，已落地農林水利、生態環保、交通運輸、城市建設、金融、自然資源等十四個領域，可提供一百五十餘類專業化應用服務。