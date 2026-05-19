杭州機器人展 達成合作意向237項

二○二六第二屆杭州國際人形機器人與機器人技術展覽會十六日在杭州落幕，累計達成合作簽約五十六項、合作意向二三七項，總金額超二一三億元人民幣。中外企業圍繞核心零部件採購、整機應用落地與聯合技術研發等達成合作。

中新社報導，杭州星禾機器人有限公司拿下阿曼企業的光伏板清洗機器人採購項目，首期金額達數百萬元人民幣。「中東地區沙塵多、降雨少，光伏板積灰會嚴重影響發電效率」。公司負責人林海透露，後續還將根據客戶的電站建設進度，推進二期設備落地。

杭州雲深處科技股份有限公司海外銷售總監羅鵑花介紹，公司將與新加坡頭部安保運營公司共同開發麵向校園、景區等場景的安防巡邏解決方案，「對方在亞太市場擁有場景積累和客戶網絡，我們將提供四足與人形機器人，合作開展二次開發與本地化適配」。

美國機器人集成商意向採購二千套高精度傳感器，阿聯酋科技公司計劃與中國企業聯合研發消防、巡檢機器人，德國老牌自動化企業將與中國ＡＩ算力芯片初創公司攜手開發麵向歐洲工業場景的人形機器人控制器…展會期間，十二場國際產業鏈對接會成果豐碩。

此外，展會上四七三家企業與科研機構集中展示仿生驅動、具身智能等前沿技術成果，吸引三千餘名海外客商前來淘寶。 義大利客商法比奧·托尼奧洛被一款能完成面料疊料、裁剪、裁片分解等工序的縫紉機器人吸引，感慨中國機器人在多元化場景中的實用價值。葡萄牙客商魯伊·卡多索為挑選陪伴型機器人赴會。他認為，歐洲養老行業人力缺口持續擴大，有望為這一難題提供解法。