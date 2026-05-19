北京商業地標 老佛爺百貨熄燈

法國高端百貨品牌老佛爺百貨宣佈，其北京門店將於五月二十七日正式結束營業。得知這一消息後，北京市民、遊客紛紛前往打卡留念，向這家擁有十餘年歷史的老牌地標性商場作最後道別。

中新社報導，位於北京西單商圈的老佛爺百貨店將結束營業的消息公布後，連日來有不少民眾前往打卡並到門口自拍留念。店內許多店舖貼出閉店清倉、低至五折等字樣，吸引不少消費者忙著選購。

作為法國高端百貨的代表，老佛爺百貨早在一九九七年就曾首次進駐北京王府井商圈，但因多種原因僅運營一年便倉促撤店。二○一三年，其選定北京西單商圈重新歸來，開啟了第二輪市場探索。彼時，門店整體商業面積約四點七萬平方米，引入超六百個國內外品牌，一度成為西單商圈高端消費與潮流買手的代名詞，給許多市民遊客留下了美好的購物回憶。 多年來，老佛爺百貨北京門店採用買手自營與品牌聯營並存的模式，定位輕奢。業內人士認為，買手制是該商場的特色，但同時也是其短板。

北京師範大學博士生導師、經濟學家萬喆分析指出，傳統的買手制聯營模式和國內商業運營邏輯產生了錯位，盈利空間持續收窄。與此同時，高端奢侈品轉向直營化，百貨本身作為渠道的話語權被顯著弱化。加上國貨崛起消解了外來品牌的光環，而電商的流行又進一步分流了線下客流。他說，總的來說，未來的商業將從重貨品轉向重生活方式，從重流量轉向重精準客群和情感留存。

老佛爺百貨的離場，並非北京商業活力的消退，而是這座城市商業圖景加速進化的縮影。北京市商務局數據顯示，截至二○二五年底，北京已完成新一輪五十四個商圈的改造提升任務；二○二五年全年新增首店一千○六十八家，首次突破千家規模。今年第一季度，北京消費市場穩中提質、勢頭強勁，二三八家首店密集落地，二二三場品牌首發活動精彩亮相，實現數量與品質同步提升。