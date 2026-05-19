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中俄合作 黑瞎子島產業招商

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
黑瞎子島將打造為中俄國際合作示範區，圖為遊客在撫遠市黑瞎子島東極寶塔景區遊覽。（新華社）
黑瞎子島將打造為中俄國際合作示範區，圖為遊客在撫遠市黑瞎子島東極寶塔景區遊覽。（新華社）

依託第十屆中國—俄羅斯博覽會平台優勢，中俄黑瞎子島開放合作交流推介會十七日在黑龍江省哈爾濱市舉辦。本次推介會以「文旅融合、跨境合作、產業招商」為主題，聚焦黑瞎子島中俄國際合作示範區建設，共謀邊境地區高質量發展路徑。   　　        

中新社報導，黑瞎子島位於黑龍江省撫遠市，地處黑龍江與烏蘇里江交匯處，是共建一帶一路倡議與歐亞經濟聯盟對接的重要節點，生態資源得天獨厚，區位優勢顯著。撫遠市委副書記、市長鄭樹一在致辭中表示，撫遠正加快推進黑瞎子島保護與開發開放，誠邀各方共享文旅融合機遇、跨境合作紅利與產業投資沃土，全力打造向北開放的新高地。 　　

俄羅斯哈巴羅夫斯克邊疆區經濟發展部第一副部長菲洛年科表示，願以《中俄睦鄰友好合作條約》簽署二十五周年作為契機，高質量推進黑瞎子島跨境開發，大力發展邊境旅遊、深化科學與教育合作、加快跨境產業協同發展。

白俄羅斯維捷布斯克州文化局副局長阿格耶夫也表示，願與中國深化合作、締結友好情誼，進一步拓展醫療健康、教育、文化等多個領域合作空間。 　　

未來，撫遠市將以黑瞎子島中俄國際合作示範區建設為牽引，堅守生態保護底線，優化產業發展佈局，完善跨境配套設施，持續深化中俄多層次、寬領域、常態化合作，共同譜寫睦鄰友好、互利共贏的新篇章。

俄羅斯 黑龍江

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