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超微執行長訪問北京 蘇姿丰喊加碼大陸投資

經濟日報／ 記者葉文義廖士鋒／綜合報導

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰昨（18）日下午在人民大會堂會見超微執行長蘇姿丰。蘇姿丰表示，願繼續拓展在陸業務，持續加大在陸投資。

新華社報導，何立峰指出，上周中美兩國元首在北京舉行重要會晤，達成一系列重要共識。歡迎包括超微在內的跨國公司把握大陸發展機遇，深化互利合作。

蘇姿丰表態，將持續加大在陸投資。盤點目前超微大陸AI晶片布局，主要在產品當地化、生態合作、算力基礎設施支援，以及政策合規等層面。

據了解，超微已推出專為大陸市場設計的AI加速器MI308，並於2025年7月獲得美國出口許可。同時，超微規劃今年下半年在大陸啟動MI450架構GPU部署。

美國總統川普上周偕17位企業領袖到北京訪問，截至目前，大陸官方已經逐漸釋出官員會見這些企業家的情況，這些會見多集中在農產品、飛機、金融領域，意味雙方或在這些領域有明確合作成果。科技領域除蘇姿丰外，僅見有高通執行長艾蒙與大陸商務部長王文濤及大陸貿促會會長任鴻斌會見，至於輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克，未傳出任何官方會見兩人的消息。

國務院 蘇姿丰 超微

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