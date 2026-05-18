補貼退場後 陸4月太陽能電池出口仍增60%

中國大陸取消光電產品出口退稅優惠後，海外市場對大陸清潔能源產品的需求並未如預期減弱。數據顯示，4月太陽能電池出貨量同比增長60%。

據新加坡《聯合早報》引述彭博社報導，大陸海關總署18日發布數據顯示，4月太陽能電池出貨量同比增長60%，3月太陽能電池出貨量曾同比增長80%，部分原因是在4月1日取消出口退稅前，企業出現一波集中「搶出口」。

報導稱，伊朗戰事引發的能源供應中斷，也進一步推高全球對大陸清潔能源產品的需求。今年前4個月，大陸太陽能電池出口年增43%。

報導指，大陸政府自4月起停止透過補貼支持光電出口，包括取消光電等產品增值稅出口退稅；電池產品退稅率也將在年內從9%降至6%，並自2027年1月起完全取消。

報導續指，出口退稅是指政府退還出口貨物在生產與流通過程中已繳納的增值稅等稅款，可降低企業成本、提高價格競爭力。大陸光電和電池產品長期享有13%的出口退稅政策，直到2024年底退稅率首次下調至9%。

不過，海外市場增長與大陸國內需求放緩形成對比。報導指，3月大陸國內新增光電裝機容量降至4年低點；生產端也出現疲弱跡象。根據大陸國家統計局18日發布的數據，4月光電產品產量年減26%。