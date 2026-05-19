陸光通訊儀器龍頭 登上股王

本輪科技行情下，A股「股王」頻頻易主。大陸光通訊測試儀器龍頭聯訊儀器股價昨（18）日勁揚14.96％，收盤股價報人民幣1,344.99元，一舉超越「老牌股王」貴州茅台（昨收盤報人民幣1,323元），成為A股新股王。

這是繼4月源杰科技、寒武紀相繼反超茅台之後，A股股王寶座再度更迭。顯示A股投資邏輯轉變，資金加速流向硬科技賽道。

公開資訊顯示，聯訊儀器於2017年成立，主營業務為電子測量儀器和半導體測試設備的研發、製造、銷售及服務，下游覆蓋光通信、碳化矽功率器件、半導體集成電路三大高景氣賽道。該公司是目前全球少數、大陸極少數量產供貨400G、800G、1.6T高速光通訊核心測試儀器的廠商，也是全球第二家推出1.6T光通訊全部核心測試儀器的廠商。客戶涵蓋中際旭創、新易盛及Lumentum等海內外龍頭企業。

聯訊儀器於今年4月24日才登陸上交所科創板，發行價為每股人民幣81.88元，上市首日開盤便暴漲800%，因其上市前五個交易日不設漲跌幅限制，僅用時五個交易日便衝破人民幣千元大關，成為A股史上第九檔千元股。