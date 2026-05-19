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陸「三駕馬車」失靈 經濟有壓…分析師：景氣存在放緩風險

經濟日報／ 記者張鈺琪葉文義／綜合報導
大陸4月經濟「三駕馬車（工業、消費及投資）」數據，均大幅遜於預期。（路透）
大陸4月經濟「三駕馬車（工業、消費及投資）」數據，均大幅遜於預期。（路透）

大陸國家統計局昨（18）日公布的4月經濟「三駕馬車（工業、消費及投資）」數據均大幅遜於預期。其中，工業增加值按年增4.1%，探兩年半最低；消費按年增0.2%，為近三年半最低；前四月固定資產投資按年下降1.6%，為今年內首次轉負。分析師預期中國大陸經濟存在放緩風險。

數據顯示，今年1-4月，規模以上工業增加值按年增長5.6%；社會消費品零售總額人民幣16.49兆元，按年增長1.9%；固定資產投資人民幣14.13兆元，年減1.6%，其中，房地產開發投資人民幣2.39兆元，年減13.7%。

彭博報導，大陸4月經濟數據表現不如預期，油價上漲的負面影響已開始在工廠端顯現，製造商正面臨原物料成本上升壓力，而大陸國內消費仍未見起色，上月家庭新增貸款大幅下滑，消費者信心也幾乎沒有改善跡象。

統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司副司長王冠華表示，4月世界地緣政治的衝突外溢影響在持續顯現，全球能源市場高位波動，世界經濟復甦的難度加大。但他強調，中國大陸就業和物價保持穩定，隨著人工智慧的快速發展，產業帶動的效應在增強。

香港經濟日報引述牛津經濟研究院分析指出，儘管高科技部門在生產、出口和投資方面保持強勁增長，但不足以抵消更廣泛的經濟疲軟。上述機構預期大陸經濟存在放緩風險且回升空間有限，但定向財政寬鬆、增量住房支持政策以及債務管理，應能確保經濟增速與官方4.5%至5%左右的目標大體保持一致。在先進製造業和韌性供應鏈的推動下，出口將繼續成為主要增長引擎。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，4月經濟數據大幅低於預期，顯示外部擾動下整體政策趨於保守。固定資產投資累計增速再度轉負，體現當前治理過度投資、反內捲的趨勢。

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