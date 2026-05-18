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陸光通訊測試龍頭聯訊儀器 躍A股新股王

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
本輪科技行情下，A股「股王」頻頻易主。（中新社）
本輪科技行情下，A股「股王」頻頻易主。（中新社）

本輪科技行情下，A股「股王」頻頻易主。大陸光通訊測試儀器龍頭聯訊儀器股價18日勁揚14.96％，收盤股價報人民幣1,344.99元，一舉超越「老牌股王」貴州茅台（收報人民幣1,323元），成為A股「新股王」。

這是繼4月源杰科技、寒武紀相繼反超茅台之後，A股「股王」寶座再度更迭。顯示A股投資邏輯轉變，資金加速流向硬科技賽道。

公開資訊顯示，聯訊儀器於2017年成立，主營業務為電子測量儀器和半導體測試設備的研發、製造、銷售及服務，下游覆蓋光通信、碳化矽功率器件、半導體集成電路三大高景氣賽道。該公司是目前全球少數、大陸極少數量產供貨400G、800G、1.6T高速光通訊核心測試儀器的廠商，也是全球第二家推出1.6T光通訊全部核心測試儀器的廠商。客戶涵蓋中際旭創、新易盛及Lumentum等海內外龍頭企業。

聯訊儀器於今年4月24日才登陸上交所科創板，發行價為每股人民幣81.88元，上市首日開盤便暴漲800%，因其上市前五個交易日不設漲跌幅限制，僅用時五個交易日便衝破人民幣千元大關，成為A股史上第九檔千元股。此次搶下A股股王寶座僅用了18個交易日時間，其上市以來股價較發行價漲幅已超過15倍。

在AI熱度下，A股股王歷經更迭，全球第二大矽光高速率光互連產品雷射晶片供貨商源杰科技，在今年4月17日首次超越貴州茅台成為A股股王，4月20日貴州茅台盤中股價反超源杰科技，重新奪回股價「一哥」位置。此後兩者多次變換名次；寒武紀在4月30日股價超過源杰科技，成為股王，之後因分紅除權，5月7日以後再把股王讓給源杰科技。呈現源杰科技、貴州茅台等相互交戰態勢。

聯訊儀器的熱度來自業績出色，據披露的第1季財報，第1季實現營業收入人民幣4.88億元，年增142.52%；淨利潤人民幣1.19億元，年增515.17%。財報稱，業績變動主要是因為受益於AI算力爆發，資料中心建設進程加速，帶動高速光通信產品需求高速增長，下游客戶擴產意願強烈。

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