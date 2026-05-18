大陸副總理何立峰會見AMD執行長蘇姿丰 歡迎超微把握中國發展機遇

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰18日下午在人民大會堂會見美國超微半導體（AMD）公司董事會主席兼執行長蘇姿丰。

據新華社報導，何立峰指出，上周中美兩國元首在北京舉行重要會晤，達成一系列重要共識。歡迎包括超微半導體公司在內的跨國公司把握中國發展機遇，深化互利合作。蘇姿丰積極評價兩國元首會晤成果，表示願繼續拓展在陸業務，持續加大在陸投資。

目前AMD在中國大陸AI晶片布局，主要體現在產品當地化、生態合作、算力基礎設施支援及政策合規等多個層面。

據了解，AMD已推出專為中國市場設計的AI加速器MI308，並於2025年7月獲得美國出口許可。同時，AMD計畫於2026年下半年在中國大陸啟動MI450架構GPU的部署。

AMD亦深化與中國大陸科技企業合作。此前，阿里巴巴被曝計畫採購五萬顆MI308晶片，用於升級阿里雲基礎設施、優化通義千問大模型及自動駕駛等業務 。同時，AMD也與百川智慧、智譜AI等中國大陸AI公司合作，推動本地大語言模型在Ryzen AI PC端側運行 。