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APEC第2次資深官員會議上海舉行 為11月峰會作準備

中央社／ 上海18日電

2026年亞太經濟合作會議（APEC）峰會由中國主辦，其第2次資深官員會議今天在上海舉行。中國外交部副部長馬朝旭表示，這次會議將為11月的深圳峰會作準備。

2026年APEC織第2次資深官員會議於5月18至19日在上海舉行。

據中國外交部官網，中國外交部副部長馬朝旭在開幕式上說，今年深圳APEC經濟領袖會議將以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」作為2026年主題，確定「開放、創新、合作」三大優先領域。而這次資深官員會議將盤點年中進展，為深圳經濟領袖會議做好準備。

台灣外交部國際組織司副司長張芝颯12日表示，台灣是APEC的正式會員，APEC每年例行的資深官員、部長級會議及APEC年會，台灣都會派代表團參加。中國這次在不同的省市舉辦APEC資深官員會議、貿易部長會議、婦女經濟會議，台灣也都有代表團前往參與，目前相關參與的規劃，也都是依照台灣過去平等參與的待遇。

APEC貿易部長會議也將於22至23日在中國蘇州舉行，台灣將由行政院政務委員兼行政院經貿談判辦公室（OTN）總談判代表楊珍妮率OTN和外交部官員出席。

中國將於11月18至19日在深圳舉行APEC經濟領袖會議。至於資深官員會議是推進APEC合作、領袖會議準備成果的主要管道，今年2月、5月、8月分別在廣州、上海、大連舉行。

外交部 深圳 亞太

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