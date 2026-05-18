搶爭數據中心電源商機 陸廠憑HVDC拼出海搶市

持續激增的算力需求正重塑產業鏈各環節。大陸頭部電源廠商正依託技術與成本優勢加速出海，提升全球市場競爭力。以數據中心電源環節為例，傳統不間斷電源（UPS）逐步被高壓直流（HVDC）替代，行業供電架構迎來系統性升級，其中，陸廠麥格米特800V HVDC已經進入輝達供應鏈。

據悉，240V和336V的HVDC目前在大陸數據中心上應用較為廣泛，400V和800V的HVDC屬於升級產品，尚未大規模應用。業內人士表示，在電源設備行業並不存在絕對的技術壁壘，但先發優勢依然明顯，比如輝達提出800V的HVDC電源架構，首批電源供應商肯定有優勢

財聯社報導，大陸電源設備廠商目前整體盈利規模較小，出口導向型的科士達去年淨利潤人民幣6.11億元，處於行業領先水平，科華數據去年歸母淨利潤為4.18億元，同期，麥格米特和中恆電氣的歸母淨利潤均在1.5億元以下。市場期待大陸廠商能借助本輪技術變革機遇，加速全球業務開拓，縮短和海外巨頭的差距。

據悉，在數據中心電源領域，維諦和伊頓等廠商的HVDC技術處於領先地位，中恆電氣、麥格米特等大陸國內HVDC廠商呈現追趕勢頭，科士達、科華數據等UPS廠商也在尋求佈局。以中恆電氣為例，其於2024年成立新加坡子公司Enervell Power，開啓HVDC出海業務，2025年，公司與新加坡本土AI 基礎設施方案商SuperX成立合資公司，拓展出海渠道。

公開數據顯示，海外科技巨頭早早落地東南亞算力市場，亞馬遜、谷歌、微軟已在新加坡、泰國等地建成數據中心並持續擴容。國內互聯網企業加速跟進，阿里、騰訊完成區域布局，字節跳動大幅加碼泰國算力項目。同時東南亞本土運營商與科技企業也紛紛入局。

報導稱，東南亞、北美的市場滲透率僅1%-5%，相比大陸國內約20%的市場滲透率有較大發展空間，而且參與新加坡這類發達國家的數據中心建設也有利於贏得歐美大客戶的青睞，為後續全球化鋪墊道路。