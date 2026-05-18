快訊

這植物全株對貓劇毒…恐成喵星人殺手！新北動保處推居家植物紅綠燈

又一間違法錄影！君綺美形診所手術室查獲監視器 罰50萬停業半年法辦

恭喜！謝京穎生了 張書偉雙胞胎女兒誕生小名曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

搶爭數據中心電源商機 陸廠憑HVDC拼出海搶市

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
全球大型數據中心建設浪潮持續推進，大陸頭部電源廠商依託高壓直流（HVDC）技術拼出海。圖／本報資料照片
全球大型數據中心建設浪潮持續推進，大陸頭部電源廠商依託高壓直流（HVDC）技術拼出海。圖／本報資料照片

持續激增的算力需求正重塑產業鏈各環節。大陸頭部電源廠商正依託技術與成本優勢加速出海，提升全球市場競爭力。以數據中心電源環節為例，傳統不間斷電源（UPS）逐步被高壓直流（HVDC）替代，行業供電架構迎來系統性升級，其中，陸廠麥格米特800V HVDC已經進入輝達供應鏈。

據悉，240V和336V的HVDC目前在大陸數據中心上應用較為廣泛，400V和800V的HVDC屬於升級產品，尚未大規模應用。業內人士表示，在電源設備行業並不存在絕對的技術壁壘，但先發優勢依然明顯，比如輝達提出800V的HVDC電源架構，首批電源供應商肯定有優勢

財聯社報導，大陸電源設備廠商目前整體盈利規模較小，出口導向型的科士達去年淨利潤人民幣6.11億元，處於行業領先水平，科華數據去年歸母淨利潤為4.18億元，同期，麥格米特和中恆電氣的歸母淨利潤均在1.5億元以下。市場期待大陸廠商能借助本輪技術變革機遇，加速全球業務開拓，縮短和海外巨頭的差距。

據悉，在數據中心電源領域，維諦和伊頓等廠商的HVDC技術處於領先地位，中恆電氣、麥格米特等大陸國內HVDC廠商呈現追趕勢頭，科士達、科華數據等UPS廠商也在尋求佈局。以中恆電氣為例，其於2024年成立新加坡子公司Enervell Power，開啓HVDC出海業務，2025年，公司與新加坡本土AI 基礎設施方案商SuperX成立合資公司，拓展出海渠道。 

公開數據顯示，海外科技巨頭早早落地東南亞算力市場，亞馬遜、谷歌、微軟已在新加坡、泰國等地建成數據中心並持續擴容。國內互聯網企業加速跟進，阿里、騰訊完成區域布局，字節跳動大幅加碼泰國算力項目。同時東南亞本土運營商與科技企業也紛紛入局。

報導稱，東南亞、北美的市場滲透率僅1%-5%，相比大陸國內約20%的市場滲透率有較大發展空間，而且參與新加坡這類發達國家的數據中心建設也有利於贏得歐美大客戶的青睞，為後續全球化鋪墊道路。

輝達 大陸 UPS

延伸閱讀

台積看好iVR技術 愛普、精材跟著旺

長鑫存儲DDR5 規模化量產…與SK海力士、三星並列第一梯隊

全漢斥資10億 越南建廠

00405A開募 推三高策略

相關新聞

不再只是搜索引擎公司？ 百度AI營收占比首次過半

大陸科技巨頭百度18日發布第1季財報顯示，報告期內百度營收年增率、季增率雖下降，但超過市場預期，且百度核心AI新業務收入達到人民幣136億元，年增49%、季增21%，占百度一般性業務營收的比例首次超過一半，達到52%。意味百度重心正在從傳統搜尋廣告，進一步轉向智能雲、AI應用和AI原生營銷。

推11萬座加油站轉型 陸商務部：籌劃公布「人工智慧+消費」政策

大陸商務部18日表示，將籌劃公布「人工智慧+消費」政策。

2026年APEC第二次高官會已在上海登場

2026年亞太經合組織（APEC）第二次高官會18日下午在上海舉行，會期從18日持續至19日。

落實十五五規劃 上海市長龔正：GDP年均增速爭取達5%左右

上海市長龔正18日在上海市政府舉行的「開局起步『十五五』」記者會上表示，2035年上海要如期基本建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市，同時提出十五五期間，GDP年均增速力爭達到5%左右。

美人才外流帶動全球科研版圖變化 馬普學會主席：中歐都受益

隨著美國遭遇人才流失，地緣政治快速變化正引發全球人才流動重組，也為中國與歐洲帶來新機遇。歐洲頂尖科研機構、德國馬克斯．普朗克科學促進學會主席克拉默（Patrick Cramer）表示，美國現任政府調整簽證法規與科研資助政策，使部分科研領域研究工作變得困難；另一方面，中國崛起、科研資金充裕，並建立更多科研機構、提供更多學術職位，也成為吸引人才的重要因素。

香港北都提速 洪水橋產業園注資12億美元 研企業免稅5年

香港北部都會區的發展正全速推進，洪水橋產業園有限公司今年1月成立，負責發展和營運洪水橋23公頃產業用地。洪水橋產業園有限公司候任董事局主席林健鋒17日表示，公司的首要任務是組織團隊、思考營運方針，計畫將產業園打造成小社區，讓人才落地生根，將產業園打造為北都品牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。