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AI浪潮Token夯 陸電信業者搶推Token套餐

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸三大電信公司中國移動、中國聯通及中國電信近期推出Token套餐。 （路透）
大陸三大電信公司中國移動、中國聯通及中國電信近期推出Token套餐。 （路透）

大陸電信業者近期陸續推出Token服務，包括上海移動、上海電信陸續推出Token通用服務，人民幣1元可購40萬Tokens，此前中國電信在17日也正式推出系列試商用詞元（Token）套餐，面向個人及家庭客戶、開發者及中小微企業客戶。分析認為，這顯示電信運營商正加速從通信管道型企業向科技服務型企業轉型。

上海移動17日宣布聯合騰訊推出聯名款WorkBuddy智能體工作台，人民幣1元可購40萬Tokens，支持話費支付與多模型通用，開啓AI辦公生活新範式；中國聯通上海16日宣佈面向OPC（一人公司）制定並出台專屬詞元優惠套餐，覆蓋算力、模型、智能體等，幫助創業企業降低成本、快速開業。

中國電信17日推出面向全國的系列試商用Token套餐，針對開發者及中小微企業客戶、個人及家庭客戶與生態合作夥伴等三大群體，提出不同的方案，比如面對中小微企業客戶，Token Plan包括基礎版、專業版、旗艦版三種套餐包，每月資費為39.9元、159.9元、299.9元不等。

稍早一些時間，中國聯通算力套餐4月29日在鄂首發。面向政企客戶，推出兩款算力套餐：豪華版189元/月，尊享版359元/月。提供6款算力產品，分為Token Plan、Coding Plan和及AI雲桌面三類，其中Token Plan可選600萬Tokens、1200萬Tokens、1800萬Tokens三檔，產品月租首購優惠從7.5元至22.5元不等；廣東移動在4月3日便率先面向個人市場推出算力Token套餐，用戶可在4月30日前0元嘗鮮。成為省級運營商動作最快的公司。

極目新聞引述業內人士分析，從大陸三大運營商佈局觀察，Token套餐正從單純的技術能力向大眾化、套餐化、場景化演進。通過將大模型調用次數或Tokens額度與寬帶、流量、語音等傳統通信業務捆綁銷售，運營商正在構建「連接+算力+應用」的新型服務體系。隨著Token套餐的大規模推廣，普通用戶和企業將能以更低門檻使用大模型能力，運營商的管道價值也有望在AI時代被重新定義。

數據顯示，2024年初，中國日均詞元調用量為1,000億；至2025年底，躍升至100兆；2026年3月，已突破140兆，兩年增長超千倍。

中國電信17日推出面向全國的系列試商用Token套餐，針對開發者及中小微企業客戶提出不同層級的方案。圖取自證券日報
中國電信17日推出面向全國的系列試商用Token套餐，針對開發者及中小微企業客戶提出不同層級的方案。圖取自證券日報

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