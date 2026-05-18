不再只是搜索引擎公司？ 百度AI營收占比首次過半

大陸科技巨頭百度18日發布第1季財報顯示，報告期內百度營收年增率、季增率雖下降，但超過市場預期，且百度核心AI新業務收入達到人民幣136億元，年增49%、季增21%，占百度一般性業務營收的比例首次超過一半，達到52%。意味百度重心正在從傳統搜尋廣告，進一步轉向智能雲、AI應用和AI原生營銷。

百度財報顯示，第1季總營收為人民幣321億元，年減約1%、季減2%，但超過市場預期的314.9億元；經調整淨利潤為人民幣34億元，年減55%、季增93%。非公認會計準則下歸屬百度的淨利潤為43.3億元，按年跌33%，按季升11%。

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏稱，首季核心AI新業務營收占比首次超過百度一般性業務收入的一半，表明AI已成為百度的核心驅動力。李彥宏提到，在企業需求激增以及差異化全棧AI能力的支持下，智能雲基礎設施發展勢頭尤為強勁，百度AI應用繼續獲得企業和個人用戶的認可，進一步驗證了其AI創新的商業潛力。

如果從營收結構看，智能雲基礎設施是本季最核心的增長引擎：第1季營收人民幣88億元，年增79%、季增52%；GPU雲營收年增184%。相比之下，傳統業務營收102億元，年減29%，在線營銷服務營收人民幣126億元，年減22%，反映傳統廣告業務仍在承壓。

不過，智能雲高速增長帶來成本壓力。第1季百度銷售成本為人民幣196億元，年增12%、季增7%，公司解釋稱主要由於智能雲業務相關成本增加，部分被內容成本和流量獲取成本下降所抵消。

從整體毛利率看，第1季百度總營收人民幣321億元，銷售成本人民幣196億元，對應毛利率約39%，低於去年同期約46%和上一季約44%。這反映出AI基礎設施業務仍處於投入擴張階段，收入增長快，但短期對利潤率形成稀釋。

財報還指出，3月時百度App月活用戶達7.24億，年增7%。在無人駕駛領域，截至2025年5月，蘿蔔快跑在全球累計提供出行服務超1,100萬次。今年第1季，蘿蔔快跑在全球提供出行服務超140萬次，年增75%。