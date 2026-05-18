聽新聞
0:00 / 0:00
推11萬座加油站轉型 陸商務部：籌劃公布「人工智慧+消費」政策
《上海證券報》報導，大陸商務部副部長盛秋平18日在國新辦（國務院新聞辦公室）記者會上表示，下一步，商務部將以更大力度、更實舉措精準有效實施好消費政策，並圍繞商品消費、服務消費、線下消費三方面加力謀劃出台一批新舉措。
《新京報》則指，盛秋平在記者會上也表示，汽車流通消費改革試點將進一步深入推進。他稱，已選定大陸40個城市，將以「揭榜掛帥」的形式開展汽車改裝、二手車流通、汽車賽事、皮卡車進城、房車露營等改革試點，從而實現汽車消費全鏈條的暢通。
他提到，結合能源轉型，商務部將公布針對11萬座加油站轉型的舉措，推動加油站高品質發展。另外，結合城市更新，商務部將聚焦全屋智能（智慧）家居消費，鼓勵推廣套餐式、定製化的服務。
同時他也表示，近期，大陸發布了《人工智慧終端智能化分級》系列國家標準，商務部正在抓緊籌劃公布「人工智慧+消費」政策體系。擴大優質消費品進口，加力促進國際精品、時尚名品、國貨潮品、外貿優品消費。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。