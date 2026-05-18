快訊

愛子孫安佐遭羈押 狄鶯崩潰一度失聯「家人急尋」海邊找到了

報案被要求「脫到內衣」拍照色警不起訴 被害人再議高市警局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

推11萬座加油站轉型 陸商務部：籌劃公布「人工智慧+消費」政策

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
5月8日，車輛在大陸廣州1座加油站內加油。（中新社資料照）
5月8日，車輛在大陸廣州1座加油站內加油。（中新社資料照）

大陸商務部18日表示，將籌劃公布「人工智慧+消費」政策。

《上海證券報》報導，大陸商務部副部長盛秋平18日在國新辦（國務院新聞辦公室）記者會上表示，下一步，商務部將以更大力度、更實舉措精準有效實施好消費政策，並圍繞商品消費、服務消費、線下消費三方面加力謀劃出台一批新舉措。

《新京報》則指，盛秋平在記者會上也表示，汽車流通消費改革試點將進一步深入推進。他稱，已選定大陸40個城市，將以「揭榜掛帥」的形式開展汽車改裝、二手車流通、汽車賽事、皮卡車進城、房車露營等改革試點，從而實現汽車消費全鏈條的暢通。

他提到，結合能源轉型，商務部將公布針對11萬座加油站轉型的舉措，推動加油站高品質發展。另外，結合城市更新，商務部將聚焦全屋智能（智慧）家居消費，鼓勵推廣套餐式、定製化的服務。

同時他也表示，近期，大陸發布了《人工智慧終端智能化分級》系列國家標準，商務部正在抓緊籌劃公布「人工智慧+消費」政策體系。擴大優質消費品進口，加力促進國際精品、時尚名品、國貨潮品、外貿優品消費。

人工智慧 大陸商務部 大陸

延伸閱讀

落實十五五規劃 上海市長龔正：GDP年均增速爭取達5%左右

陸4月工業、消費遜預期 固定資產投資由升轉跌

陸推34項工作要點 力促民營經濟高質量發展

川習會中美經貿磋商 陸商務部公布「5大初步成果」含相互降稅

相關新聞

推11萬座加油站轉型 陸商務部：籌劃公布「人工智慧+消費」政策

大陸商務部18日表示，將籌劃公布「人工智慧+消費」政策。

2026年APEC第二次高官會已在上海登場

2026年亞太經合組織（APEC）第二次高官會18日下午在上海舉行，會期從18日持續至19日。

落實十五五規劃 上海市長龔正：GDP年均增速爭取達5%左右

上海市長龔正18日在上海市政府舉行的「開局起步『十五五』」記者會上表示，2035年上海要如期基本建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市，同時提出十五五期間，GDP年均增速力爭達到5%左右。

美人才外流帶動全球科研版圖變化 馬普學會主席：中歐都受益

隨著美國遭遇人才流失，地緣政治快速變化正引發全球人才流動重組，也為中國與歐洲帶來新機遇。歐洲頂尖科研機構、德國馬克斯．普朗克科學促進學會主席克拉默（Patrick Cramer）表示，美國現任政府調整簽證法規與科研資助政策，使部分科研領域研究工作變得困難；另一方面，中國崛起、科研資金充裕，並建立更多科研機構、提供更多學術職位，也成為吸引人才的重要因素。

香港北都提速 洪水橋產業園注資12億美元 研企業免稅5年

香港北部都會區的發展正全速推進，洪水橋產業園有限公司今年1月成立，負責發展和營運洪水橋23公頃產業用地。洪水橋產業園有限公司候任董事局主席林健鋒17日表示，公司的首要任務是組織團隊、思考營運方針，計畫將產業園打造成小社區，讓人才落地生根，將產業園打造為北都品牌。

英媒：陸AI影片生成技術已超越美國

據觀察者網引述英國《金融時報》18日報導，大陸人工智慧（AI）團隊在影片生成領域已超越美國競爭對手。報導指出，影片生成是生成式AI的關鍵戰場之一，正快速應用於廣告、電商和娛樂領域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。