2026年APEC第二次高官會已在上海登場

2026年亞太經合組織（APEC）第二次高官會18日下午在上海舉行，會期從18日持續至19日。

據央視報導，本次會議將對今年APEC合作進行年中盤點，匯聚早期收穫，為下半年各場活動和領導人會議成果做好鋪墊。APEC高官會是爲領導人會議準備成果的主要管道，每年舉辦4至5次。2026年亞太經合組織第一次高官會已於今年2月在廣州舉行。

大陸外交部發言人郭嘉昆14日曾表示，本次高官會前，APEC各委員會工作組也於5月11日至17日舉行近40場會議，涉及貿易投資、經濟技術合作、糧食安全等領域，預計有來自APEC各成員經濟體、秘書處、觀察員等超過1000名代表與會。

郭嘉昆並表示，會議舉辦地上海是中國最大的經濟中心城市和全球重要的經濟樞紐，上海經濟總量躋身全球城市前五，口岸貿易額、集裝箱輸送量保持全球第一。

另據新華社報導，今年是中國第三次擔任APEC東道主，中方將於11月18日至19日在深圳舉行領導人非正式會議。今年2月、5月、8月的高官會分別在廣州、上海、大連舉行。