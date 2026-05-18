落實十五五規劃 上海市長龔正：GDP年均增速爭取達5%左右

上海市長龔正18日在上海市政府舉行的「開局起步『十五五』」記者會上表示，2035年上海要如期基本建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市，同時提出十五五期間，GDP年均增速力爭達到5%左右。

龔正表示，上海「十五五」發展的主要目標、重大任務、重大項目，具體表現為「五個聚力」：

一是聚力加快「五個中心」建設（國際經濟中心、國際金融中心、國際貿易中心、國際航運中心與國際科技創新中心）；

二是聚力培育發展新質生產力，增加科技創新能力、推動產業結構優化升級；

三是聚力服務構建新發展格局，更大力度提振消費、加力擴大有效投資與穩外資外貿；

四是聚力實施高水平改革開放，發揮重點區域改革開放試驗田作用、構建開放型經濟體制與深化營商環境改革；

五是聚力推進人民城市建設，打造宜居安居品質生活、打造綠色低碳的美麗上海與安全可靠的韌性城市。

上海市發展改革委主任劉健預告，上海在上半年將針對「五個中心」建設分別推出專項規劃，進一步細化任務書、時間表和路線圖。且將著力加強資金、人才、算力、能源、土地等各類資源要素統籌配置。比如，未來五年新增高技能人才30萬人次以上，「十五五」時期年均供應建設用地35平方公里左右，實現跨區域異構算力資源的高效調度，推動算力規模倍增。

外界關注上海AI發展，上海市經濟信息化委主任湯文侃指出，上海將全面實施「AI+」行動，主要有五措施：

一是推動製造業智慧化轉型，力爭到「十五五」末，推動10萬台人形機器人進工廠，規上工業企業智能體應用普及率超過80%；

二是支持AI賦能生產性服務業，特別抓住AI Coding發展新機遇，瞄準AI原生工業軟體和AI重構傳統軟體方向，做強一批行業龍頭的軟體企業；

三是推動「AI4S」變革科研範式；

四是加快AI全棧技術創新，強化高性能智算晶片、高質量語料、高效能智算集群協同發展；

五是強化政策和要素供給，比如針對超級個體（OPC）等新業態發展，上海將每年拿出10億元算力券、語料券、模型券，企業可先用後付、免申即享。

在提振消費方面，上海市商務委主任申衛華指出有三方面：

一是擴大「上海消費」的影響力，提升首發經濟活躍度、提升消費環境舒適度等；

二是打造商品消費擴容升級的新樣板，比如推動「AI+消費」集聚區和場景建設，促進智能機器人、智能穿戴等消費升級；

三是培育服務消費增長的新動能，鼓勵餐飲企業豐富供應、優化服務、創新模式，同時擴大升級類服務消費供給。

上海市商務委主任申衛華稱，要推動「AI+消費」集聚區和場景建設。記者黃雅慧／攝影

上海市發展改革委主任劉健預告，上海在上半年將針對「五個中心」建設分別推出專項規劃，進一步細化任務書、時間表和路線圖。記者黃雅慧／攝影

上海市長龔正18日表示，十五五期間，上海GDP年均增速力爭達到5%左右。記者黃雅慧／攝影