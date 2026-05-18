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美人才外流帶動全球科研版圖變化 馬普學會主席：中歐都受益

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
德國馬克斯．普朗克科學促進學會主席克拉默（Patrick Cramer）。（觀察者網）
德國馬克斯．普朗克科學促進學會主席克拉默（Patrick Cramer）。（觀察者網）

隨著美國遭遇人才流失，地緣政治快速變化正引發全球人才流動重組，也為中國與歐洲帶來新機遇。歐洲頂尖科研機構、德國馬克斯．普朗克科學促進學會主席克拉默（Patrick Cramer）表示，美國現任政府調整簽證法規與科研資助政策，使部分科研領域研究工作變得困難；另一方面，中國崛起、科研資金充裕，並建立更多科研機構、提供更多學術職位，也成為吸引人才的重要因素。

據觀察者網引述香港《南華早報》17日報導，克拉默今年4月在深圳受訪時指出，當前全球衝突頻發，部分國家環境已不利於清晰思考與招募年輕人才。他說，人才外流不只是頂尖研究人員離開美國，更重要的是博士生與博士後等年輕人才的流向正在改變。

克拉默表示，過去許多年輕科研人才通常會赴美攻讀博士或從事博士後研究，如今雖仍有不少人前往美國，但職缺減少，也有人面臨簽證或其他困難。他說，「許多原本計畫赴美深造的人才，如今正轉向世界其他國家和地區。誰將從中獲益？我認為中國將從中獲益，歐洲也將從中獲益。」

報導指出，馬普學會長期善於吸引國際人才，與中國、特別是中國科學院之間的科研合作基礎深厚。克拉默透露，僅去年一年，該學會便與中國科研人員合作開展157個科研項目；2019年至2023年，雙方聯合發表近8,700篇論文，使中國成為其第四大合作伙伴國，僅次於美國、英國與法國。

克拉默表示，中國科研人員約占馬普學會青年研究人員總數15%，該學會希望推動人才雙向流動，而非單向「人才流失」，讓科學家能向最優秀人才學習，並在全球範圍培養下一代科研人員。

談及深化與中國合作的原因，克拉默指出，中國擁有世界級科研基礎設施。他特別提到位於貴州的「中國天眼」FAST（望遠鏡），這是世界最大、最靈敏的單口徑射電望遠鏡。他說，FAST部分研究人員曾在馬普射電天文研究所接受培訓，之後前往FAST工作，雙方因彼此熟悉而持續合作。

對於中美競爭格局，克拉默形容「令人遺憾」，認為這浪費精力並加劇全球緊張，但同時也是歐洲必須抓住的重要機遇。他表示，馬普學會願與擁有共同價值觀與共同目標者合作，這正是多邊主義的重要性。

克拉默也說，歐洲有許多地方可向中國學習，包括如何組織人力、透過協作完成大型工程與科研設施。他以深圳新成立的「馬克斯．普朗克—中國科學院合成生物化學聯合研究中心」為例，稱其中一座四層高、實現遺傳學研究自動化的機器人實驗室，是「極具中國特色的項目」，展現大量人員圍繞共同目標協作的能力。

他表示，若世界退回碎片化，人類發展將會放緩；在科技與科學主導權日益成為國際關係和安全政策斷層線的背景下，更應謹慎應對全球碎片化趨勢。克拉默強調，馬普學會仍希望在困難時期加強與美國學界伙伴關係，並讓科學在快速變化的世界中繼續成為「理性的聲音」。

位於貴州的「中國天眼」FAST（望遠鏡），這是世界最大、最靈敏的單口徑射電望遠鏡。（觀察者網）
位於貴州的「中國天眼」FAST（望遠鏡），這是世界最大、最靈敏的單口徑射電望遠鏡。（觀察者網）

簽證 歐洲 深圳

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