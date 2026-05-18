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中國4月工業產出年增4.1% 創近3年新低

中央社／ 台北18日電

中國國家統計局今天公布，中國4月全國規模以上工業增加值年增4.1%，是自2023年7月以來最低，也低於今年3月的年增5.7%。4月社會消費品零售額僅年增0.2%，是自2022年12月以來最低。

據中國國家統計局公布的數據，1至4月全國固定投資年降1.6%，分領域看，基礎設施投資年增4.3%，製造業投資年增1.2%。1至4月房地產開發投資卻年降13.7%，全國新建商品房銷售面積年降10.2%，新建商品房銷售額年降14.6%。

4月全國城鎮調查失業率為5.2%，比3月下降0.2個百分點。

工業增加值增長速度可用來判斷短期工業經濟的運行走勢及景氣程度，規模以上工業是指年主營業務收入人民幣2000萬元及以上的工業企業。

據中國國家統計局數據，中國4月貨物進出口總額年增14.2%，其中，出口總額年增9.8%；進口總額年增20.6%。

路透社今天報導，中國4月全國規模以上工業增加值年增4.1%，是自2023年7月以來最低，也低於路透社此前5.9%的預測。4月社會消費品零售額僅年增0.2%，是自2022年12月以來最低，也低於市場預期。

報導表示，數據反映中國努力應對美伊戰爭帶來能源成本上漲的同時，內需持續疲軟。專家認為，出口表現強勁有助於緩解國內需求疲弱，但不足以完全抵銷內需疲弱帶來的影響。

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