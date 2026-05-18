英媒：陸AI影片生成技術已超越美國

據觀察者網引述英國《金融時報》18日報導，大陸人工智慧（AI）團隊在影片生成領域已超越美國競爭對手。報導指出，影片生成是生成式AI的關鍵戰場之一，正快速應用於廣告、電商和娛樂領域。

報導稱，字節跳動、快手等公司正利用龐大的短影音資料庫訓練系統，使其相較美國企業具有優勢。文章認為，這一轉變標誌著AI競賽的一個分水嶺。儘管OpenAI、Google和Anthropic仍在大型語言模型、程式編寫等AI領域占據主導地位，但在影片工具的品質和實用性方面，已落後於大陸產品。

報導指，訓練影片模型需要大量高品質素材，而大陸平台透過短影音應用及其生成的數據，在這一領域占據優勢。部分專家也將美國在影片生成領域落後，歸因於美國較嚴格的內容版權規定。

製作AI生成內容的新創公司Director AI創辦人蔣（Ben Chiang，音譯）表示，「我們試用過的多數美國模型在影片生成方面均表現不佳」。該公司主要使用快手開發的可靈，也會依任務和成本，在字節跳動Seedance 2.0及新創公司MiniMax的海螺之間切換。

報導指，可靈、Seedance 2.0和阿里發布的「歡樂馬」等大陸應用，在Arena最佳影片模型排行榜上均名列前茅。該排行榜根據用戶在獨立平台上的投票得出，被認為比部分模型基準測試系統更能反映實際應用表現。

不過，Google的Veo 3模型也具競爭力。專家表示，該工具優勢在於可存取YouTube影片素材，但對開發者設有更多內容保障措施和限制。

報導稱，字節跳動和快手營運全球最大的短影音平台，能取得海量專有影片數據，形成競爭對手難以複製的訓練優勢；相較文字資料，影片內容也較難大規模抓取。

報導指，生成影片所需的運算成本遠高於文字或音訊，使大規模部署成本高昂。對個人創作者而言，大陸工具通常比西方工具更便宜、更靈活，並提供訂閱或按需付費制度，方便快速測試。

報導續指，對基於影片生成技術開發應用的企業而言，大陸工具近期品質快速提升，正在開啟新的商業機會。為電商網站提供影片基礎設施的Firework執行長楊文森表示，過去AI影片「尷尬又生硬」，難以達到品牌標準，但現在已經進展到難以分辨是真人還是AI生成。

他舉例，一家零售商曾要求為產品頁面建立10萬支影片，若沒有AI，成本將高得難以負擔；如今每項產品都可以擁有自己的影片，甚至可針對不同客群製作多個版本。