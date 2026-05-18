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傳Shein砸1億美元 收購美國服裝零售商Everlane

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
據Puck和The Information報導，大陸電商巨頭Shein正在從Everlane主要所有者L Catterton手中，收購美國服裝零售商Everlane。（路透）
據Puck和The Information報導，大陸電商巨頭Shein正在從Everlane主要所有者L Catterton手中，收購美國服裝零售商Everlane。（路透）

據Puck和The Information報導，大陸電商巨頭Shein正在從Everlane主要所有者L Catterton手中，收購美國服裝零售商Everlane。

報導指出，這項交易對總部位於舊金山的Everlane估值約1億美元（約新台幣31.6億元），遠低於該公司在電商熱潮高峰時期的估值。Puck引述知情人士說法稱，Everlane董事會已於16日批准這項交易。

Puck報導，根據17日上午發給股東的一份說明，Everlane普通股股東將不會獲得任何分配款。目前尚不清楚這項交易是否涉及現金支付，也不清楚優先股股東將獲得現金，還是Shein股份。

報導稱，18日，Shein未立即回應置評請求。Everlane和L Catterton也未立即回應置評請求。

此次交易發生前幾周，另一家曾備受矚目的零售新創公司Allbirds公布新商業計畫，但幾天後便瀕臨倒閉。隨著消費者需求降溫，曾在網購熱潮中快速成長的公司，後來也面臨難以維持增長的壓力。

The Information報導稱，Everlane曾試圖在債務持續增加之際重振業務。該品牌由Michael Preysman與Jesse Farmer於2011年創立，以極簡、「低調奢華」風格聞名，受到包括英國哈利王子的妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）在內的名人喜愛。

報導指，Everlane目前負債約9000萬美元（約新台幣28.5億元），因此一直尋求投資者。L Catterton曾於2020年收購其少數股權，而創辦人Michael Preysman也已離開公司。

報導稱，Shein以超低價商品聞名，此次看中Everlane收購機會，可能受到舊金山新創公司Quince成功模式啟發。Quince結合Shein快速生產與分銷能力，以及Everlane類似的「平價奢華」定位。Shein此舉也被視為希望藉由Everlane品牌形象進一步拓展市場。

另據彭博社去年9月報導，Shein去年開始將旗下大陸服裝製造網路，作為一項服務提供給其他時尚品牌。隨著美國關稅對核心業務構成壓力，Shein一直在尋求新的收入來源。

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