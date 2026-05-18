陸4月工業、消費遜預期 固定資產投資由升轉跌

大陸國家統計局18日公布4月國民經濟運行情況。4月規模以上工業增加值年增4.1%，低於市場預期，並創2023年7月以來最低；4月社會消費品零售總額年增0.2%，同樣低於市場預期，並創2022年12月以來最低。

固定資產投資也由升轉跌。今年前4個月，大陸固定資產投資（不含農戶）達人民幣14.13兆元，年減1.6%，低於市場預期；今年前3個月則為成長1.7%。

分產業看，第一產業、第二產業投資分別年增10.1%及2.5%，第三產業投資則年減4.2%；分地區看，東部、中部、西部及東北地區投資全數下跌，其中東北地區年減15%。

另，民間固定資產投資年減5.2%；單計4月，固定資產投資月減2.36%。房地產方面，大陸前4個月全國房地產開發投資年減13.7%，至約人民幣2.39兆元，其中住宅投資人民幣1.84兆元，年減13.1%。

工業方面，前4個月規模以上工業增加值年增5.6%。分行業看，4月41個大類行業中，有29個行業增加值維持年增。其中，電腦、通訊和其他電子設備製造業年增15.6%；汽車製造業年增9.2%。產品方面，4月新能源汽車產量達129.6萬輛，年增3.8%；發電量年增2.6%，至7440億千瓦時；水泥產量則年減10.8%。

消費方面，前4個月社會消費品零售總額為人民幣16.49兆元，年增1.9%。網路消費方面，前4個月全國網路商品和服務零售額達人民幣6.53兆元，年增6.6%；其中網路商品零售額年增5.7%，占社會消費品零售總額25%。

國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上表示，儘管中東地緣衝突的影響持續發酵，國際能源市場波動加大，全球的產業鏈供應鏈穩定受到了衝擊，但我國依靠完整的產業體系和強大的配套能力，以及國內能源綠色轉型的支持，工業生產總體保持平穩，轉型升級的態勢持續，創新發展的活力釋放，展現出強大的韌性。

另據彭博社報導，中國4月經濟數據表現不如預期。報導指，在全球AI投資熱潮帶動下，大陸外貿大幅增長，使經濟增長仍維持在有望實現北京設定4.5%至5%目標的軌道上；強勁出口也協助中國緩衝伊朗戰事帶來的衝擊。

不過，彭博指，油價上漲的負面影響已開始在工廠端顯現，製造商正面臨原物料成本上升壓力，而大陸國內消費仍未見起色，上月家庭新增貸款大幅下滑，消費者信心也幾乎沒有改善跡象。