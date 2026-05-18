香港北都提速 洪水橋產業園注資12億美元 研企業免稅5年

香港北部都會區的發展正全速推進，洪水橋產業園有限公司今年1月成立，負責發展和營運洪水橋23公頃產業用地。洪水橋產業園有限公司候任董事局主席林健鋒17日表示，公司的首要任務是組織團隊、思考營運方針，計畫將產業園打造成小社區，讓人才落地生根，將產業園打造為北都品牌。

大公報報導，他透露，近日已有不少香港、內地和海外企業對進駐產業園表達興趣，企業尤其關注產業園的周邊配套和落戶的優惠政策。產業園會以「度身訂造」模式吸引企業，並積極與港府商討相應的優惠政策，包括研究為特定企業提供五年免稅優惠。

林健鋒在電視節目上表示，公司的首要任務是聘請行政總裁及組織團隊，思考營運方針。他計畫將產業園打造成小社區，成為北都品牌。他希望成立一站式服務中心，協助企業處理商業登記、開設銀行戶口，甚至協助安排企業員工的子女教育；亦希望優化周邊環境，增加生活配套。讓本區「麻雀雖小、五臟俱全」，人才落地有「回家的感覺」。

林健鋒透露，近期已經有不少香港、內地及海外企業的查詢，有本地企業希望「飲頭啖湯」，亦有美國投資者看中香港水電供應穩定、資訊自由流通的優勢，有意來港設立大數據中心。

林健鋒指出，產業園歡迎各行各業，但重心會傾向食品、醫療用品、高科技生產及大數據等領域。產業園公司將根據不同企業的需求，提供「度身訂造」的發展計畫，例如可探討「先租後買」、短期租約或直接買地等彈性方案。

另據明報報導，立法會財委會15日通過向洪水橋產業園有限公司注資100億元（港幣，下同，約12.7億美元），林健鋒17日透露，若產業園日後資金不足，會考慮發債，並希望與各界合作吸引資金流入；至於產業園應否被納入審計署審計，他希望能彈性處理，若每件事都「綁手綁腳」會失去速度。

此外，港府提出在北部都會區籌建「大學城」，已在北都預留約100公頃用地發展大學城，並會分階段籌建不同「片區」，洪水橋將會是第一個發展要點。港府「大學城籌畫及建設組」成員將出訪歐洲考察，組長兼政務司長陳國基17日晚啟程往德國訪問，而教育局長蔡若蓮20日則展開瑞士訪問。