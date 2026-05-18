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近300家俄企參展俄中博覽會 俄副總理：俄中應相互轉讓技術

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
中俄博覽會由大陸商務部、黑龍江省人民政府、俄羅斯經濟發展部、俄羅斯工業和貿易部共同舉辦，今年共吸引46個國家和地區、1,500餘家中外企業參展。（新華社）
中俄博覽會由大陸商務部、黑龍江省人民政府、俄羅斯經濟發展部、俄羅斯工業和貿易部共同舉辦，今年共吸引46個國家和地區、1,500餘家中外企業參展。（新華社）

俄羅斯總統普亭19日至20日對中國大陸進行國是訪問之前，第十屆俄中博覽會17日至21日在哈爾濱登場，主題為「信任、合作、共贏」。俄羅斯副總理、俄總統駐遠東聯邦區全權代表特魯特涅夫表示，俄中應繼續相互轉讓技術，為兩國發展創造機遇。

據俄羅斯衛星通訊社報導，本屆博覽會吸引46個國家和地區、1,500餘家中外企業參展，其中俄羅斯參展企業近300家，赴華採購團規模預計超過5,000人。

報導指出，本屆博覽會規畫中俄合作、國際及港澳台地區等8大展區，將在現場發布500餘項首台、首套、首款新品，並展示800餘項新項目、新合作與新技術。自2014年首屆舉辦以來，中俄博覽會累計吸引超過7,200家中俄企業、105萬名客商參展參會。

特魯特涅夫在博覽會期間表示，這是重要的博覽會，他看到展覽內容「相當平衡」。他說，俄羅斯各地區和企業展位既展示農產品，也展示設備、直升機與技術成果。特魯特涅夫並指出，雙方應繼續相互轉讓技術，因為技術能為兩國在現代世界的發展創造機遇。

環球時報18日報導，俄羅斯亞太地區研究中心主任謝爾蓋表示，俄中關係保持高水平發展的積極態勢。當前國際形勢複雜動盪，俄中兩國在聯合國、金磚國家、上合組織等多邊平台繼續密切溝通協調、加強多邊協作，將為促進世界和平發展發揮更大作用。

俄新社17日報導，本屆博覽會俄羅斯展區面積達5,000平方米，共有16個俄聯邦主體參展。俄羅斯出口中心也打造專屬展區，組織來自俄羅斯40多個地區、超過100家農工綜合體、化妝品、日用消費品及珠寶製品企業集中參展。

俄塔社16日報導，普亭在今年5月9日勝利日閱兵後表示，俄中戰略協作是維護國際關係穩定的最重要因素。他說，在裁軍和防止核擴散領域的國際條約幾乎已蕩然無存之際，俄中協作成為防止核擴散和維持穩定的重要因素。

委內瑞拉南方電視台16日報導，普亭此次訪華正值全球格局深刻演變的複雜背景。有分析人士認為，普亭此行是在地區衝突、亞太安全，以及金磚國家在新世界秩序中的作用等議題上，展現俄中協作的機會。

俄羅斯瓦爾代國際辯論俱樂部專家科爾圖諾夫15日在今日俄羅斯電視台圓桌會議上表示，對中國而言，俄羅斯是可預測的伙伴。俄羅斯高等經濟大學歐洲與國際綜合研究中心主任卡申則表示，當前國際局勢正為俄中雙邊合作注入正能量，特別是能源合作。

第十屆俄中博覽會17日至21日在哈爾濱舉行，主題為「信任、合作、共贏」。圖為17日現場參觀者正在品嘗展區美食。（環球網）
第十屆俄中博覽會17日至21日在哈爾濱舉行，主題為「信任、合作、共贏」。圖為17日現場參觀者正在品嘗展區美食。（環球網）

俄羅斯 普亭 哈爾濱

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