陸研發超寬頻光子晶片 舖路 6G 與衛星通訊

大陸國家信息光電子創新中心依託自主研發的超寬頻光子晶片技術，已開發出全球首款170GHz超寬頻光學調變器產品，並應用於光電子測量設備。未來，該技術將為6G通信提供底層支撐，並將應用於下一代高速光通訊產品中。

超寬頻光子晶片是光通信網路中最底層的物理晶片，其是用光子（光）而非電子（電）做信號處理的超高頻寬晶片，主攻6G、太赫茲、超高速光通訊。

該技術精準解決矽光不夠快、磷化銦成本高、射頻電晶片難撐高頻等三大傳統路線痛點。

據悉，傳統矽光、磷化銦、體材料鈮酸鋰等調制器頻寬僅30-100GHz，如同「雙車道公路」，無法承載AI與6G的「海量車流」；功耗高、驅動電壓大，適配不了智算中心低功耗需求；線性度差、信號失真嚴重，難以支撐高階調變與超高速傳輸。

上證報報導，大陸國家信息光電子創新中心相關人士表示，手機、電腦等設備處理信息時，使用的是電信號，而數據長距離傳輸時則需要轉換為光信號。

光子晶片負責的「電光轉換」，是光傳輸線路中發送和接收的兩個關鍵基礎，其頻寬越大，一秒鐘內能運載、傳輸的數據就越多。

目前，相關團隊依託該技術已實現光纖通信和無線通信系統間的跨網路融合。其中，光纖有線傳輸速率突破512吉比特/每秒，相當於一秒鐘傳完十幾部高清電影；太赫茲無線傳輸速率達到400吉比特每秒，可同時為86個用戶提供8K超高清視頻。

同時該產品衍伸具體應用：依託薄膜鈮酸鋰材料革命與異質異構集成技術，也有望在1.6T以上的高速光通訊模組中廣泛使用；另外，將為6G「空天地一體化」通信提供底層支撐，並有望延伸應用於星載通信，助力大陸國產化衛星通信設備開發。