陸燃油車求生掀降價潮 減幅近三成 新車不到30萬元

大陸電車當道，導致燃油車市場持續承壓，多款車型近期陸續調降售價。長安汽車旗下長安逸動經典版15日正式上市，新車售價僅人民幣6.49萬元（約新台幣29.2萬元），較指導價人民幣8.79萬元降幅達26%，還附帶保養等優惠。

第一財經指出，在燃油車基本盤加速萎縮背景下，降價促銷成重要手段，也推動市場進入價格調整階段。

報導指出，長安此次降價背後，反映大陸燃油車市場銷量持續走弱。據長安汽車產銷快報，今年4月大陸銷量10.17萬輛，較3月下滑39.1%。

另據大陸汽車訊息平台「懂車帝」數據，4月大陸乘用車零售榜單中僅一款燃油車進入前十，其餘皆為電動車，顯示燃油車市占持續被擠壓。

事實上，大陸多個汽車品牌已同步加入降價行列。其中，奇瑞推出最高人民幣4萬元補貼促銷，捷豹路虎也推出限時價，起亞則以「一口價」的形式價降，一口價人民幣10.99萬元，相較於官方指導價人民幣15.49萬元，降幅達到29％。

大陸乘聯會數據顯示，4月速騰、思域及榮威i6等車型均出現降價。其中速騰降價人民幣3萬元，降幅20%；思域降價人民幣3.2萬元，降幅24.6%；榮威i6降價人民幣1.49萬元，降幅16.6%。

此外，3月一汽大眾奧迪A6亦下調人民幣9.1萬元，降幅達29%。

乘聯會秘書長崔東樹發布的最新數據，2026年4月大陸常規燃油車新車均價人民幣13.1萬元（約新台幣59萬元），平均降幅17.2%；今年1至4月平均降幅亦達14.6%。

此外，燃油車銷量下滑亦推升經銷體系的庫存壓力。中國汽車流通協會調查數據顯示，4月經銷商綜合庫存係數為1.89，年增34%，主流品牌中有17個庫存超過兩個月。