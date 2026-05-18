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小米總裁：國產旗艦手機會變貴 預判DRAM至少漲到明年底

經濟日報／ 記者謝守真黃雅慧／綜合報導
記憶體成本今年以來飆漲，連鎖反映使大陸手機業承壓。（中通社）
記憶體成本今年以來飆漲，連鎖反映使大陸手機業承壓。（中通社）

記憶體成本今年以來飆漲，連鎖反映使大陸手機業承壓。小米集團總裁盧偉冰近日在直播中表示，受全球記憶體成本上漲影響，今年下半年部分大陸國產直板旗艦手機價格可能突破人民幣1萬元（約新台幣4.6萬元）。

觀察者網指出，盧偉冰16日晚在直播中談到手機價格走勢，直言記憶體成本大漲已直接影響旗艦機定價，且在目前AI應用爆發帶動下，伺服器端記憶體需求急升，但記憶體產能從建廠到完全投產，周期至少需三年以上，產能遠遠跟不上需求缺口。

盧偉冰接著稱，按照目前行業現狀，他預判記憶體漲價趨勢至少會延續到2027年底，甚至到2028年才會逐步緩和。

報導提到，今年以來OPPO、vivo、榮耀與小米等部分機型已相繼調漲售價。市場預期，後續新品的漲價幅度只會更大，尤其是16GB＋512GB及1TB等大容量版本受成本影響更為明顯，記憶體成本占比越高，漲價會更明顯。

盧偉冰判斷，在此情況下，下半年到年底部分大陸的國產直板旗艦有容易衝破人民幣萬元門檻，消費者購機壓力將明顯上升。他並稱，手機廠商難以左右全球記憶體漲價的大趨勢，能做的只有沈下心做好產品。同時，他稱「小米手機也堅持業界最後一家漲價，即便漲也做到漲幅最小」。

他此前亦表示，新一輪記憶體漲價力道遠超預期，同規格價格較去年同期最高飆升近四倍，「儲存（記憶體）成本已經超越處理器，成為手機最貴的單一零件」。

此外，新浪財經指出，記憶體成本狂飆還在持續，數據顯示，今年第2季行動終端用DRAM合約價格延續大幅上揚，其中，LPDDR5X季比漲幅達到78%至83%，LPDDR4X為70%至75%。

小米 人民幣 手機

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