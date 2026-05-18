翻倍成長…陸4月晶片出口 史詩級爆發

大陸四月出口額達三五九四億美元，較去年同期成長百分之十四點一。當月晶片單月出口額三百一十點八五億美元，則較去年同期大幅增長百分之一百點一，大陸網路媒體「觀察者網」將之形容為「史詩級爆發」。

「觀察者網」指出，大陸今年晶片出口增速呈逐月拉升，一至二月出口額年比增長百分之七十二點六，三月進一步攀升至百分之八十四點九二，四月直接破百。但大陸四月晶片出口量三百廿點四億個，年比僅增長百分之三點八，顯示中國大陸晶片出口貨值正在被系統性重估，其背後原因是ＡＩ引發的全球算力「軍備競賽」。

報導稱，本輪大陸晶片出口高增長，與ＡＩ基礎設施大規模擴容，數據中心對ＤＲＡＭ和NAND Flash的需求急劇放大有關。在供給端，三星、ＳＫ海力士等原廠的先進產能百分之八十至百分之九十都被ＡＩ高端存儲（ＨＢＭ）所吞噬，通用存儲產能被系統性壓減。供需缺口直接反映在價格上。

據TrendForce集邦諮詢的數據，二○二六年第二季，常規ＤＲＡＭ合約價將較前季上漲百分之五十八至百分之六十三，NAND Flash合約價漲幅預計將達百分之七十至百分之七十五。近十五個月，存儲晶片均價累計漲幅已超過百分之四百。

「觀察者網」表示，推動大陸晶片大幅成長的第二具引擎則是成熟製程的價值重估。存儲晶片的定價權很大程度由三大廠掌握。但四月大陸晶片出口翻倍的另一個原因，來自大陸在成熟製程領域的規模效應。

報導稱，目前大陸廿八奈米及以上成熟製程產能全球占比已接近百分之卅。而全球百分之七十至百分之七十五的晶片需求都集中在成熟工藝領域——汽車電子、工業控制、家用電器……這些領域不需要追求極致功耗和面積，但對成本極度敏感。

ＡＩ存儲缺貨的間接溢出效應，正在重塑全球代工廠的供需格局。全球前十大晶圓代工廠的平均八吋產能利用率已回升至近百分之九十。在這一結構性調整下，大陸晶圓廠承接了大量從其他區域轉移的成熟製程訂單，在部分領域獲得了可觀的漲價空間。

不過，「觀察者網」也提到，儘管大陸晶片四月出口翻倍成長，但二○二六年第一季，大陸晶片的貿易逆差仍達到五五五點四億美元，逆差規模較去年同期有所擴大。這反映大陸進口的高端晶片、先進設備及部分核心材料，其價值仍遠超出口的成熟製程產品。