中美阿聯酋警方首次聯手打擊杜拜電信詐騙 逮276人搗毀9窩點

近年來電信詐騙案件氾濫，北京當局持續與多國展開合作打擊相關犯罪。據央視新聞報導，大陸公安部17日指，中國、美國與阿拉伯聯合大公國警方近日在杜拜展開首次聯合執法行動，針對電信詐騙網絡進行打擊，共查獲276名嫌疑人，案件涉及以「戀愛交友」方式誘導投資加密貨幣的詐騙手法。

大陸公安部17日於微信公眾號發出公告指出，近日，中國、美國、阿拉伯聯合大公國三國警方首次開展國際執法合作，聯合打擊杜拜地區的電信網絡詐騙犯罪，成功搗毀詐騙窩點9個，抓獲犯罪嫌疑人276名。經查，相關詐騙團夥通過社交平台與受害人建立「戀愛」關係、騙取感情信任，後誘導受害人投資所謂高回報加密貨幣項目，致使受害人受騙。

另，大陸公安部有關負責人表示，此次聯合打擊行動是中國警方開展國際執法合作的重要成果，中國警方將同更多國家深化務實合作，開展聯合打擊行動，堅決清剿電詐窩點，全力緝捕涉電詐犯罪嫌疑人，切實維護各國人民合法權益。

此前，香港英文媒體《南華早報》曾於13日報導指出，在美國總統川普訪問北京前夕，美國聯邦調查局（FBI）與中國公安部參與一項針對杜拜電信詐騙網絡的聯合執法行動，顯示雙方在跨境電信詐騙領域出現罕見合作。FBI局長巴特爾（Kash Patel）亦形容此次跨國合作為「前所未有」，強調美中執法部門在打擊跨境電信詐騙領域出現罕見協作。

報導指出，該行動代號為「Tri-Force Sentinel（三力哨兵）」，由杜拜警方主導，FBI與大陸公安部共同參與，三方在行動中進行一定程度的情報協作與跨境資訊交換。報導稱，該行動共拆除至少9個詐騙據點，逮捕276名嫌疑人，多數來自東南亞地區。

不過，外界對此類合作是否具備長期機制仍持保留態度。分析人士認為，在中美地緣政治競爭背景下，執法與情報合作多以個案推動為主，特別是在東南亞等涉及影響力競逐的區域，雙方在情報共享與執法協作上仍保持謹慎。因此，此次杜拜行動更可能屬於務實導向的個案合作，而非雙邊關係出現結構性轉向的訊號。