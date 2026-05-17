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李顯龍18日啟程訪陸五天 行程涵蓋廣西上海聚焦東協與科技合作

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
新加坡總理公署網站17日宣布，新加坡國務資政李顯龍18日起，到中國大陸的廣西和上海進行五天的訪問。(美聯社)
新加坡總理公署網站17日宣布，新加坡國務資政李顯龍18日起，到中國大陸的廣西和上海進行五天的訪問。(美聯社)

新加坡國務資政李顯龍明（18）日起赴中國大陸的廣西和上海進行五天訪問，行程涵蓋與地方高層會晤、企業參訪及實地考察，重點關注中國—東協互聯互通機制與雙邊經貿合作發展。新加坡《聯合早報》指出，這是李顯龍時隔一年半再以國務資政身份訪問中國大陸。

新加坡總理公署網站17日刊出新聞稿指出，李顯龍在廣西期間，將與中共廣西壯族自治區黨委書記陳剛會面，並出席陳剛設的晚宴。同時，他也將在當地進行實地考察，更好地瞭解廣西作為連接中國和東南亞的重要門戶，在推動中國—東協互聯互通方面扮演的角色。至於在上海期間，李顯龍將與上海市長龔正會面並出席晚宴。同時，他將在上海參訪相關企業，以更全面瞭解中國大陸科技的發展情況。

新聞稿提到，陪同李顯龍訪華的包括財政部兼人力部高級政務次長黃偉中 、惹蘭勿剎集選區議員文禮佳（Wan Rizal），以及新加坡總理公署、外交部、數字發展及新聞部和人力部官員。

新加坡《聯合早報》指，李顯龍此次訪華是在新中高層往來保持良好勢頭的基礎上展開，旨在進一步深化兩國在地方層面的聯繫。此前，新加坡總理黃循財去年6月首次以總理身份訪華，分別與中國大陸國家主席習近平、中國大陸國務院總理李強以及中國全國人大常委會委員長趙樂際會面。黃循財今年3月再度訪問中國大陸，期間與趙樂際在海南再次會面，並出席了海南博鰲亞洲論壇。

據悉，李顯龍上次訪問上海是2024年11月，其間與中共上海市委書記陳吉寧會面。他上一次訪問廣西，則是2014年9月出席在南寧舉辦的第11屆中國—東協博覽會，新加坡是當屆博覽會主賓國。

報導並提到，隨著2015年中星（重慶）互聯互通示範項目啟動，以及該項目旗下的國際陸海貿易新通道 （CCI-ILSTC） 發展，新加坡和廣西在港口物流以及跨境互聯互通等領域合作不斷加深。

官方統計顯示，去年新加坡與廣西雙邊貿易額達人民幣138億，並新增30個投資項目，使得新加坡在廣西累計投資達13.2億美元。另，去年新加坡和上海雙邊貿易增長17.65%，其中上海對新加坡出口增長29.47%。截至去年底，上海約有7000個與新加坡關聯的投資項目，累計實際投資額約為280億美元。

新加坡 李顯龍 廣西

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