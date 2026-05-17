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施羅德據傳退出大陸公募基金業務 約70名員工恐受影響

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
英國資產管理公司施羅德（Schroders）據報將退出其在大陸全資公募基金業務。（路透）
英國資產管理公司施羅德（Schroders）據報將退出其在大陸全資公募基金業務。（路透）

英國資產管理公司施羅德（Schroders）傳出將退出其在大陸全資公募基金業務。外電引述消息人士報導，施羅德已與美國資產管理公司路博邁（Neuberger Berman）達成協議，由後者接手相關基金產品，並在尋求出售牌照。消息人士並指，該業務部門約有70名員工，部分已開始離職，施羅德此舉被認為與其調整在大陸的業務布局有關，相關細節尚未對外披露，意味該業務在揭牌未滿三年即告結束。

路透報導，多名消息人士指，施羅德正退出其在大陸的全資公募基金業務，並已與路博邁達成協議，由後者接手相關基金產品。報導指出，路博邁旗下在大陸的全資子公司已與施羅德達成協議，將接管施羅德基金管理（中國）旗下的基金部門產品。

彭博引述消息人士稱，施羅德的大陸公募基金業務部門約有70名員工，其中部分已開始離職。消息人士並指，該業務終止主因包括在競爭激烈的大陸資產管理市場難以實現成長。

據了解，施羅德於1994年在上海成立大陸首個代表處，是首批進入大陸的外資資產管理公司之一，並在2005年與交通銀行成立交銀施羅德基金公司。2007年起透過QDII額度為客戶提供海外投資機會，2015年進駐上海自貿區成立全資子公司，並於2017年升級為外商獨資投資管理公司（IM WFOE），即施羅德投資管理（上海）公司。

大陸證監會2020年8月核准貝萊德（BlackRock）在華設立基金公司，成為首家外資獨資公募基金公司。路博邁、富達國際及聯博（AllianceBernstein）、施羅德其後亦跟進申請。

隨後，2023年1月經大陸官方核准設立後，施羅德基金管理（中國）公司於同年年6月在上海揭牌，成為大陸新設外商獨資公募基金管理公司之一，並於同年取得經營證券期貨業務許可證，註冊資本約人民幣2.6億元，是施羅德投資集團旗下施羅德投資管理公司的全資子公司。

消息人士亦稱，施羅德正同時尋求出售相關牌照，據指或讓買方在大陸5.6兆美元基金市場中快速設立全資機構，其中南韓未來資產（Mirae Asset）被視為潛在買家之一。相關方面截至目前均未作出回應。

此外，彭博還指出，施羅德在大陸仍保留其他業務，包括與交通銀行的合資基金公司及其他合資與私募業務，目前並無跡象顯示將同步退出其他大陸業務。

基金 施羅德 大陸

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