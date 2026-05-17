中國官方發布文件 2026年以34項工作促進民營經濟

英國資產管理公司施羅德（Schroders）傳出將退出其在大陸全資公募基金業務。外電引述消息人士報導，施羅德已與美國資產管理公司路博邁（Neuberger Berman）達成協議，由後者接手相關基金產品，並在尋求出售牌照。消息人士並指，該業務部門約有70名員工，部分已開始離職，施羅德此舉被認為與其調整在大陸的業務布局有關，相關細節尚未對外披露，意味該業務在揭牌未滿三年即告結束。

2026-05-17 16:30