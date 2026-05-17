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中國官方發布文件 2026年以34項工作促進民營經濟
在中國民營經濟信心不足之際，中國國家市場監督管理總局近日印發文件，提出今年「促進民營經濟發展壯大」的34項工作要點。其中宣示堅持「監管規範與促進發展並重」，並強調堅決破除壁壘，縱深推進「全國統一大市場」建設，且重申深入整治「內捲式」競爭，護航公平發展。
新華社今天報導，中國國家市場監督管理總局近日印發「市場監管部門促進民營經濟發展壯大2026年工作要點」，提出34項重點工作任務。
根據報導，這份文件宣示堅持「監管規範與促進發展並重」，持續「營造公平競爭環境、創新監管治理方式、提升發展服務能力」，以「更優環境、更實舉措、更強支撐」，推動民營經濟高品質發展。
在強化民營經濟法治政策保障方面，這份文件主張完善公平競爭法律制度體系與涉企收費監管制度，豐富信用激勵手段與技貿強企措施，強化促進個體工商戶發展政策供給，築牢法治根基。
在維護公平競爭市場秩序方面，文件強調堅決破除壁壘，縱深推進「全國統一大市場」建設，強化反壟斷合規宣傳和指導，深入整治「內捲式」競爭，護航公平發展。
在提升監管執法效能方面，文件指出，要探索「非現場、無接觸式、掃碼入企」等監管模式，提高行政執法公正文明水準，加大重點領域整治力度，提升治理能力。
在增強服務民營經濟發展能力方面，文件主張深化個體工商戶分型分類精準幫扶，持續打造「信用+服務」品牌，強化基礎設施支撐，助力「高品質發展」。
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