川習會後 港投資署：美國不再視中國為低成本生產地

香港投資推廣署長劉凱旋17日表示，川習會後雖雙方同意維持建設性戰略穩定關係，但全球供應鏈格局出現根本性變化，美國不再單純視中國為低成本生產地，企業加速轉向東南亞及非洲等市場。她並指，香港正積極拓展中東、中亞及非洲市場，強化「經港出海」角色。

港媒「星島頭條」指出，劉凱旋17日在一個電台節目上表示，中美兩國元首會晤後，雙方雖同意構建中美建設性戰略穩定關係，但全球供應鏈的布局已發生根本性改變。她說，「美國已不再單純視中國為低成本生產地」，促使全球企業將目光投向東南亞及非洲等市場，尋求多重雙邊關係的增長。

面對全球地緣政治變化及宏觀經濟挑戰，香港今年第一季經濟增長仍錄得5.9%的佳績。劉凱旋指出，香港正積極開拓中東、中亞及非洲等新興市場，並強調要穩中求勝、把握機遇。

針對中東局勢不確定性，她認為，雖然衝突推高能源價格、影響運輸及中小企，但香港仍可順勢而為。中小企運輸受影響，大陸企業赴中東步伐放慢，但中東資金為尋求穩定投資地，正增加對香港配置。同時，部分國際金融中心正重新評估中東樞紐選擇，為香港帶來資金與人才機會。

除中東外，中亞及非洲亦為重點市場。劉凱旋提到，中亞地區如哈薩克、烏茲別克擁有豐富的礦產和農業資源，目前正處於類似中國20、30年前的國企私有化及現代化階段，急需提升生產力與物流科技。

她並指，港府去年推出「大陸企業出海專班」，首先吸引大陸企業來港，將香港作為科創研發及金融平台；隨後再「經港出海、借港出海」。透過政府對政府（G2G）的對接、建立AI搜尋平台配對香港專業服務，以及協助取得海外認證，專班致力為不同規模的內地企業排難解紛，確保它們在符合國際合規的要求下穩健拓展海外版圖。截至今年5月初，已協助約310間企業在港設點或擴張，帶動逾260億元首年投資。

她表示，香港今年目標引進1,200家企業進展理想，北部都會區及大宗商品交易中心亦將成為新優勢。她強調招商引資不能只靠傳統稅制優勢，需透過新政策與平台，例如財資中心與家族辦公室優化、綠色燃油稅務優惠等，提升競爭力。劉凱旋形容，在全球局勢轉變中，投資推廣署既要打好常規戰，也要懂得打「遊擊戰」，時刻把握變局中的新商機。