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陸推34項工作要點 力促民營經濟高質量發展

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸市場監管總局印發34項工作要點，涵蓋法治保障、公平競爭與監管服務等面向，強調在規範監管同時優化營商環境，推動民營經濟高質量發展。圖為上海知名地標東方明珠塔。記者謝守真／攝影
大陸市場監管總局印發34項工作要點，涵蓋法治保障、公平競爭與監管服務等面向，強調在規範監管同時優化營商環境，推動民營經濟高質量發展。圖為上海知名地標東方明珠塔。記者謝守真／攝影

大陸市場監管總局近日印發「市場監管部門促進民營經濟發展壯大2026年工作要點」指出，提出34項重點工作任務，涵蓋法治保障、公平競爭、市場監管及服務能力提升等多個面向，強調在規範監管的同時促進發展，持續優化營商環境並推動民營經濟高質量發展

新華社報導，大陸市場監管總局17日表示，上述工作要點提出34項重點工作任務，堅持監管規範與促進發展並重，持續營造公平競爭環境、創新監管治理方式、提升發展服務能力，以更優環境、更實舉措、更強支撐，推動民營經濟高質量發展。

在強化民營經濟法治政策保障方面，「市場監管部門促進民營經濟發展壯大2026年工作要點」完善公平競爭法律制度體系與涉企收費監管制度，豐富信用激勵手段與技貿強企措施，強化促進個體工商戶發展政策供給，築牢法治根基。

市監總局將加速修訂「公平競爭審查條例實施辦法」，並推動推出「涉企收費違法行為處理辦法」。此外，在技貿措施方面，將推出「技貿強企」相關措施，以提升民營企業應對技術性貿易壁壘的韌性。

至於在維護公平競爭市場秩序方面，工作要點提到，要堅決破除壁壘，縱深推進全國統一大市場建設。除了強化反壟斷合規宣傳和指導外，此次工作要點中備受關注的議題之一，即是深入整治「內卷式」競爭，試圖透過監管手段遏制因惡性低價競爭、同質化擴張引發的市場秩序，為各類經營主體護航公平發展的營商環境。

IT之家表示，這一提法呼應了先前針對平台經濟、光電、鋰電池、新能源汽車等重點產業的競爭治理部署，象徵著治理「內卷式」競爭已從個案約談上升為系統性制度安排。

另，為因應新興科技帶來的監管挑戰，市監總局也明確將集中整治直播電商廣告、引證廣告以及AI生成廣告等領域的違法行為。這與先前總局部署的為期半年的網路廣告市場秩序整治行動一脈相承。

報導稱，據相關安排，整治行動直擊新業態痛點，將加快完善AI生成式廣告、植入廣告等方面的監管規則，嚴厲打擊利用AI冒充或虛構專家、學者、知名企業家甚至藝人等進行虛假違法行為代言的行為，防範AI技術濫用，建成與網路廣告生態相適應的監管制度體系。

在提升監管執法效能方面，工作要點表示，探索非現場、無接觸式、掃碼入企等監管模式，提高行政執法公正文明水平，加大重點領域整治力度，優化治理能力。

此外，談及增強服務民營經濟發展能力方面，工作要點提到，深化個體工商戶分型分類精準幫扶，持續打造「信用＋服務」品牌，強化質量基礎設施支撐，助力高質量發展。

新華社

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