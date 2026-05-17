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中國石化發布自研103號賽級燃油 稱打破長期依賴進口局面

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國石化16日發布自主研發「愛跑103號」賽級燃油，並稱其辛烷值達103以上，主打賽車高轉速與高負荷工況使用。圖／取自中國石化微信公眾號
中國石化16日發布自主研發「愛跑103號」賽級燃油，並稱其辛烷值達103以上，主打賽車高轉速與高負荷工況使用。圖／取自中國石化微信公眾號

中東戰事影響，國際原油供應不確定性升高。在此之際，中國石化16日發布自主研發的「愛跑103號」賽級燃油，並在新疆舉行的2026愛跑．中國環塔國際拉力賽上成為指定用油。中國石化指，該產品辛烷值達103以上，為專供賽車高轉速與高負荷工況使用的高標號燃油，並稱其打破大陸頂級賽事用油長期依賴進口局面，填補高性能賽車燃油空白，視為煉油技術取得重要進展。

中國石化微信公眾號16日發布消息指，中國石化自主研發生產的「愛跑103號」賽級燃油正式發布，象徵大陸自主研發賽級燃油首次實現突破，並在同日環塔國際拉力賽開幕式亮相，成為賽事指定用油。中國石化介紹，該產品辛烷值達（RON）103以上，專為賽車高轉速、大負荷工況設計，具備動力強勁、抗爆卓越、綠色清潔及安全可靠等特點。透過優化燃油組分，使蒸發與燃燒效率提升，增強油門響應與加速性能。

在抗爆性能方面，中國石化指出，其辛烷值較市售98號汽油高出5個標號，可有效抑制發動機爆震，保障高壓縮比與高負荷運行穩定性。同時不含鉛、錳等金屬添加劑，燃燒沉積物較少，符合賽事環保標準。

澎湃新聞提到，汽油標號一般指的是辛烷值，是衡量抗爆性的關鍵指標，並影響發動機動力輸出與運行穩定性。此次投用的103號賽級汽油，為針對賽車高轉速、大負荷及長時間運行工況開發的高端產品，辛烷值達103以上，較市售98號汽油高出5個標號，可降低高壓縮比與高負荷條件下的爆震風險。

報導並稱，長期以來，大陸高端賽事燃油市場較多依賴進口賽用燃油，部分車隊也會根據引擎需求自行調和油品，不僅採購週期長、成本高，還存在供應鏈不穩定的風險。

在安全設計上，中國石化稱產品添加抗靜電成分，可降低加油過程靜電風險。該燃油由鎮海煉化依托通用航空汽油與高品質汽油生產經驗研發，覆蓋設計、調和、生產與檢測全流程。

此外，中國石化還指，愛跑103號為大陸首批實現工業化生產的103號高標號賽級汽油，填補大陸高性能賽車燃油空白，並打破長期依賴進口局面。此次發布依托環塔拉力賽平台展示科技成果，亦推動油品業務向高端化、綠色化與專業化轉型，未來將持續加大研發投入。

近期受中東局勢影響，全球能源要道荷莫茲海峽的供應與運輸通道不確定性持續，原油市場持續受到擾動。據悉，中東地區通常占大陸原油進口總量約一半。數據顯示，大陸4月原油進口量年減20%，至3,847萬噸，為2022年7月以來最低水準。

中東 新疆 公眾號 汽油

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