香港今年5個月新盤成交已破萬伙 史上最快 代理料全年樓價升15%

今年樓市氣氛熾熱，年初至今於20個全新盤及過百個貨尾盤帶動下，一手成交已破萬宗，創自2013年一手新例實施以來最快破萬紀錄，涉及成交金額近1100億元（港幣，下同，約140.5億美元），追貼2013年全年錄1.05萬宗成交及1106億元水平。市場人士表示，投資者及炒家大舉入市，料全年一手成交有力挑戰去年逾2萬宗紀錄，再創新例後新高。

大公報報導，今年多個新盤銷售成績理想，新地荃灣形瑨16日進行次輪銷售121伙，分兩組揀樓。大手客的A組，據悉有38個單位獲認購。新地代理特別發展部助理總經理譚錫湛表示，A組時段反應熱烈，有一組買家斥資逾3000萬元購入4伙兩房單位，同時亦有6組買家均購入3伙。截至下午4時半，121伙已悉數沽清。

新盤持續暢旺，今年多區表現大勇，其中重貨區啟德年初至今錄逾1500宗成交，涉及成交金額逾200億元，為年內銷量及吸金最高的單一地區。

而新地西沙SIERRA SEA 2A及2B兩期打響頭砲，創出「6連清」紀錄，開賣至今累售逾1470個單位，套現約92億元，膺今年新盤賣樓及吸金王。

信和置業牽頭發展的日出康城海瑅灣Ⅰ，於3月底發售，首批254伙同樣即日搶清，接著次輪推售168伙亦即日沽出90%。該盤開賣至今兩個多月累售逾720伙，套現逾63億元。售出伙數僅次於SIERRA SEA系列。

此外，恒基地產旗下紅磡首岸系列，在不足3周速沽527伙，佔可發售單位98%，套現逾45億元。該盤將於19日進行全新一輪銷售，推出58伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，5月上半月一手成交超過1200宗，按月急升30%。中美元首會晤氣氛良好，為樓市增添有利因素，預料全月一手成交可達2800宗，創19個月新高。

陳永傑續指出，特區政府2024年全面撤辣後，樓市整體回暖，加上專才計畫為樓市帶來動力，料全年樓價有約15%升幅，一手成交量預計可維持約2萬宗高位水平。

瑞銀預期今年全年香港樓價上升5%至10%，主要受惠人才流入、學生需求、移民回流潮三大因素。