香港機場2號客運大樓27日啟用 每年分流800萬旅客

香港國際機場這塊「金漆招牌」將迎來新里程：二號客運大樓（T2）將於27日正式啟用，預計每年可分流約800萬離境旅客，有效舒緩一號客運大樓（T1）壓力。新大樓配備智能登記櫃枱、三維安檢通道及多功能洗手間等設施，並引入大型弧形LED熒幕與藝術設計，營造「未出發先興奮」氛圍。

文匯報 報導，機場快線及A線巴士將同步服務T2，交通無縫對接。這座集科技、效率與人性化於一體的新地標，將進一步鞏固香港國際機場的全球樞紐地位。有航運交通界人士認為，T2的啟用更可讓香港國際機場客流量再達高峰，通過高質量、高效率的服務吸引更多旅客將香港作為中轉城市，結合國家的「單邊開放」政策，吸引更多海外旅客經香港進入內地。

機場管理局14日安排超過1100人參與的綜合營運測試，模擬旅客使用機場快線、機場巴士、跨境交通工具及私家車抵達T2，完成登記、寄行李、保安檢查、出境及海關檢查，最後乘搭旅客捷運系統前往登機閘口的完整流程。

二號客運大樓內食肆也有兩餸飯售賣。 （取材自運輸局）

連接T2的交通配套準備就緒，旅客車輛日後可經機場路直達T2，新路設三條外行車線供私家車及的士使用，兩條內行車線讓旅遊巴及公共巴士上落乘客。機場快線預計20日起一併服務T2，列車兩側車門將分別連接T1和T2。至於提供近千個泊車位的機場三號停車場已在3月底開放，透過室內通道可無縫往返T2。

機場二號客運大樓提供新一代智能登記設施，旅客自助登記後，只需將行李放上輸送帶，再輕按自助託運服務屏幕，即可準備離境上樓。（取材自運物局長網誌）

運輸及物流局局陳美寶表示，約15家主要營運短途及區內航線的航空公司將分階段進駐T2，該大樓設有68個自助服務櫃枱、108個混合櫃枱，並提供新一代智能登記設施。旅客自助登記後，只要將行李放上超低地台行李輸送帶，再於一觸式自助託運服務屏幕上輕輕一按，即完成手續。

此外，T2離境大堂設有20條自助保安閘口及12條輔助通道。進入禁區後，設有15條智能安檢通道，採用最新三維及360度電腦斷層X光技術，取代現有的二維掃描。T2的12間零售及8間餐飲設施已全數就位，當中不乏人氣餐廳。

香港國際機場在《全球旅行獎2026》中榮獲「全球最佳機場洗手間」殊榮，T2洗手間空間更大，增設衣帽間、化妝鏡及親子洗手間，全方位照顧旅客需要。