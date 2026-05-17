歐盟調查「同方威視」 北京反制

大陸官方下令相關企業不得協助歐盟對安檢設備供應商同方威視（Nuctech）進行反補貼調查。大陸司法部十五日表示，歐盟任意要求中國實體提供「大量非必要的中國境內資訊」，並稱之為「不合理的域外管轄權」，這也是北京當局首次動用「反外國不當域外管轄條例」。

歐盟執委會去年宣布對同方威視啟動調查，指其可能獲得官方補貼。大陸司法部要求，任何組織、個人不得協助歐盟進行調查。

大陸商務部發文指出，中方一貫反對歐方濫用「外國補貼條例」（ＦＳＲ）等單邊工具打壓中國企業。近期，歐方不僅針對大陸企業增加調查頻次，擴大調查範圍，還將對同方威視等企業的調查升級為深入調查，並強制大陸的銀行機構配合調查，不合理索要廣泛的、與調查無關的大量大陸境內信息。多家中國企業和銀行機構在歐正常投資經營受到嚴重負面影響。

今年四月，大陸公布施行「反外國不當域外管轄條例」，明定外國實施不當域外管轄措施，危害中國國家主權、安全、發展利益，損害中國公民、組織合法權益者，中國政府有權採取包括域外管轄的貿易、投資等多項反制措施。

路透報導，這是今年四月推出「反外國不當域外管轄」法規的首次應用，北京方面正在擴大其經濟工具箱。大陸司法部發言人在另一份聲明中表示：「我們敦促歐盟立即糾正錯誤做法，為中歐合作創造公平、公正和可預測的市場環境」，並威脅將採取「堅決的反制措施」。

歐盟執委會一名發言人表示，要求相關企業提交資料是標準做法，「外國補貼條例」不會區分企業所屬國家或擁有人。