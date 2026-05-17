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寧德時代押注「算電協同」 入股世紀互聯、中恒電氣

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

押注「算電協同」，大陸動力電池一哥寧德時代兩個月內以約人民幣100億元（新台幣460億元），接連入股世紀互聯、中恒電氣。

算電協同‌是指透過數位化技術、智慧演算法和通信網路，將‌算力基礎設施‌與‌電力系統‌（發電、輸電、配電、用電）進行有機整合，從而提升能源利用效率、保障算力供給穩定性的新型基礎設施工程。

接連兩筆大額投資落地，寧德時代的布局路徑已經清晰，以電池儲能為根基，串聯高壓直流、電力變流，再卡位資料中心算力底座，逐步搭建起算電協同的產業閉環。

科創板日報報導，寧德時代關聯資本方將以約人民幣64億元，收購算力租賃商世紀互聯最多38.1%股份，成為第一大股東。一個月前，寧德時代才剛剛以人民幣41億元入股智慧供電商中恒電氣。

世紀互聯是大陸首家美股上市的資料中心（IDC）上市公司，也是大陸境內唯一同時運營「基地型+城市型」IDC業務的龍頭企業。寧德時代的入股，為雙方在儲能、電力基礎設施等AI資料中心關鍵供應鏈環節的合作提供了空間。

據科智諮詢統計，中恒電氣以31%的市占率，在2025年在大陸智算中心高壓直流系統（HVDC）市場位居榜首。摩根大通指出，一個多月來，寧德時代已完成三項互補動作，以構建完整的AIDC儲能生態系統，將轉型為AI算力建設的策略性能源基礎設施合作夥伴。

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