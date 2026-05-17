陸晶片出口 史詩級爆發

大陸4月出口額達3,594億美元，較去年同期成長14.1%。然而，當月晶片出口額310.85億美元，則較去年同期大幅增長100.1%，觀察者網將之形容為「史詩級爆發」。

觀察者網指出，大陸今年晶片出口增速呈逐月拉升，1至2月出口額年比增長72.6%，3月進一步攀升至84.92%，4月直接破百。但4月晶片出口量320.4億個，年比僅增長3.8%，顯示大陸晶片出口貨值正在被系統性重估，其背後原因是AI引發的全球算力「軍備競賽」。

報導稱，本輪晶片出口高增長，與AI基礎設施大規模擴容，資料中心對DRAM和NAND Flash的需求急劇放大有關。在供給端，三星、SK海力士等原廠的先進產能80%至90%都被AI高端記憶體（HBM）所吞噬，通用記憶體產能被系統性壓減。供需缺口直接反映在價格上。

據TrendForce集邦諮詢的數據，2026年第2季，常規DRAM合約價將較前季上漲58%至63%，NAND Flash合約價漲幅預計將達70%至75%。近15個月，記憶體晶片均價累計漲幅已超過400%。

觀察者網表示，推動中國大陸晶片大幅成長的第二具引擎則是成熟製程的價值重估。記憶體晶片的定價權很大程度由三大廠（三星、SK海力士、美光）掌握。但4月中國大陸晶片出口翻倍的另一原因，來自在成熟製程領域的規模效應。

報導指稱，目前中國大陸28奈米及以上成熟製程產能全球占比已接近30%。而全球70%至75%的晶片需求都集中在成熟製程領域，包括汽車電子、工業控制、家用電器等，這些領域不需要追求極致功耗和先進製程，但對成本極度敏感。

不過，觀察者網也提到，儘管中國大陸晶片4月出口翻倍成長，但2026年第1季，中國大陸晶片的貿易逆差仍達到555.4億美元，逆差規模較去年同期有所擴大。中國大陸進口的高端晶片、先進設備及部分核心材料，其價值遠超出口的成熟製程產品。