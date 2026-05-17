聽新聞
0:00 / 0:00

陸晶片出口 史詩級爆發

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導

大陸4月出口額達3,594億美元，較去年同期成長14.1%。然而，當月晶片出口額310.85億美元，則較去年同期大幅增長100.1%，觀察者網將之形容為「史詩級爆發」。

觀察者網指出，大陸今年晶片出口增速呈逐月拉升，1至2月出口額年比增長72.6%，3月進一步攀升至84.92%，4月直接破百。但4月晶片出口量320.4億個，年比僅增長3.8%，顯示大陸晶片出口貨值正在被系統性重估，其背後原因是AI引發的全球算力「軍備競賽」。

報導稱，本輪晶片出口高增長，與AI基礎設施大規模擴容，資料中心對DRAM和NAND Flash的需求急劇放大有關。在供給端，三星、SK海力士等原廠的先進產能80%至90%都被AI高端記憶體（HBM）所吞噬，通用記憶體產能被系統性壓減。供需缺口直接反映在價格上。

據TrendForce集邦諮詢的數據，2026年第2季，常規DRAM合約價將較前季上漲58%至63%，NAND Flash合約價漲幅預計將達70%至75%。近15個月，記憶體晶片均價累計漲幅已超過400%。

觀察者網表示，推動中國大陸晶片大幅成長的第二具引擎則是成熟製程的價值重估。記憶體晶片的定價權很大程度由三大廠（三星、SK海力士、美光）掌握。但4月中國大陸晶片出口翻倍的另一原因，來自在成熟製程領域的規模效應。

報導指稱，目前中國大陸28奈米及以上成熟製程產能全球占比已接近30%。而全球70%至75%的晶片需求都集中在成熟製程領域，包括汽車電子、工業控制、家用電器等，這些領域不需要追求極致功耗和先進製程，但對成本極度敏感。

不過，觀察者網也提到，儘管中國大陸晶片4月出口翻倍成長，但2026年第1季，中國大陸晶片的貿易逆差仍達到555.4億美元，逆差規模較去年同期有所擴大。中國大陸進口的高端晶片、先進設備及部分核心材料，其價值遠超出口的成熟製程產品。

晶片 大陸

延伸閱讀

經濟日報社論／AI產業單極成長 是福是禍？

SCFI運價連三漲 四航線齊揚 貨櫃三雄營運添柴火

原料變貴 陸15家新能源車企喊漲價

權王、美光投資拉抬 僑外投資前四月年增1.5倍

相關新聞

陸企經營算力設Token工廠 百度、阿里也加速卡位

大陸「Token工廠」開始從概念走向真實落地與價值兌現。中國電信寧夏分公司日前發布2026年Token工廠生成能力服務集中採購項目公告，該專案整體規模達人民幣174億元（約新台幣806億元），這是大陸三大電信商中首個以「Token工廠」命名的百億級採購專案。Token工廠也被看作AI大模型廠商當前最為確定的商業模式。

站門口開吃！黃仁勳打卡「老北京炸醬麵」 抖音團購銷售大增77%

輝達CEO黃仁勳15日現身北京南鑼鼓巷，品嘗炸醬麵、稻香村等地道北京美食。影片中，黃仁勳端著一碗炸醬麵站在方磚廠69號炸醬麵店門口，邊吃邊與食客交流，「太好吃了！」。隨後，#跟著黃仁勳打卡老北京炸醬麵、#北京網友偶遇黃仁勳等話題登上抖音熱榜。截至目前，相關熱點話題曝光1.77億，科技大佬種草帶動抖音炸醬麵熱度攀升，平台炸醬麵品類團購銷售額支付增長77%。

寧德時代押注「算電協同」 入股世紀互聯、中恒電氣

押注「算電協同」，大陸動力電池一哥寧德時代兩個月內以約人民幣100億元（新台幣460億元），接連入股世紀互聯、中恒電氣。

陸晶片出口 史詩級爆發

大陸4月出口額達3,594億美元，較去年同期成長14.1%。然而，當月晶片出口額310.85億美元，則較去年同期大幅增長100.1%，觀察者網將之形容為「史詩級爆發」。

陸LPR利率預估不變 存貸款基準利率亦可能逐步淡出

中國人民銀行（大陸央行）將於20日公布5月貸款市場報價利率（LPR）。分析認為，短期LPR很大機率維持不變，但未來貸款利率可能不再單一錨定LPR，存貸款基準利率亦可能逐步淡出。

歐盟調查「同方威視」 北京反制

大陸官方下令相關企業不得協助歐盟對安檢設備供應商同方威視（Nuctech）進行反補貼調查。大陸司法部十五日表示，歐盟任意要求中國實體提供「大量非必要的中國境內資訊」，並稱之為「不合理的域外管轄權」，這也是北京當局首次動用「反外國不當域外管轄條例」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。