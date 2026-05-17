陸企經營算力設Token工廠 百度、阿里也加速卡位

大陸「Token工廠」開始從概念走向真實落地與價值兌現。中國電信寧夏分公司日前發布2026年Token工廠生成能力服務集中採購項目公告，該專案整體規模達人民幣174億元（約新台幣806億元），這是大陸三大電信商中首個以「Token工廠」命名的百億級採購專案。Token工廠也被看作AI大模型廠商當前最為確定的商業模式。

Token工廠是由輝達CEO黃仁勳在GTC大會上提出的概念，其核心是將專用AI算力集群比作工廠，透過輸入電力、數據與演算法，輸出可量化、可調用的智慧基本單元—Token。黃仁勳定義AI工廠：生產AI基礎單位Token的專用工廠，工廠的Token生成能力將直接轉化為企業的確定性收入。

Token工廠也被看作「模型廠商短期增長最快、商業化前期最為確定的商業模式」。大陸三大電信商逐漸從「流量經營」邁向「算力經營」，推出一系列創新算力服務。

中國移動日前舉辦「詞元聚力 智享未來」Token營運發展論壇，發布Token營運生態體系，並聯合騰訊、阿里、華為、中興、科大訊飛等生態夥伴共同啟動Token營運生態聯盟。中國移動北京公司已推出面向個人用戶的「算力Token套餐」，以Token計費、按需付費；中國聯通也推出算力融合訂閱套餐。

隨著AI智慧體（AI代理）在全球範圍內加速滲透，驅動大模型應用程式介面（API）消耗量指數級提升。

網科大廠亦紛紛加速卡位Token工廠賽道。百度在5月13日宣布，百度智慧雲過去的「MaaS模型服務」升級為「Token Factory」；阿里則在5月14日首次公開AI MaaS和應用的年化經常性收入（ARR）規模以及目標：本季度阿里AI相關產品在阿里雲外部收入中的占比首次突破30%，達到人民幣89億元。

阿里集團CEO吳泳銘強調，AI已經跨越初期投入，進入商業化回報周期。包含百煉MaaS平台在內的AI模型與應用服務， 年度經常性收入（ARR）將在6月季度突破人民幣100億元，年底將達到人民幣300億元；且今年5至6月的API Token需求數據較去年11至12月增長超過10倍。

中金公司計算，在自建算力的情景下，Token工廠的理論毛利率可達到60%水準。而目前Token工廠也已成為全球大模型當下主流的商業模式，海外龍頭模型廠商的業務毛利率也已達到40%到50%。分析師認為Token工廠模式下，模型公司毛利率呈現正向趨勢，未來將帶來大模型淨利潤端以及整體投資回報率的有效提升。